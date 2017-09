Barneekteskap er lov i Norge: Hadia Tajik vil foreslå lovendring

Danmark innførte tidligere i år forbud mot å gifte seg før man fyller 18. Like etter gjorde Malawi det samme. Men i Norge er det fortsatt lov med barneekteskap.

I morges overleverte ti norske ungdommer flere tusen underskrifter til Fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland. I oppropet forlanger de at barneekteskap blir forbudt i Norge.

– Et fantastisk bra initiativ, særlig det internasjonale engasjementet og solidariteten dere viser, sa Svarstad Haugland. Men hun minnet dem også om at hun ikke var rett adresse for å endre loven.

– Det er det Stortinget som må gjøre.

Tilsammen er det samlet inn nesten 9000 underskrifter fra ungdom i hele Norge.

VISSTE IKKE :Faless (18) visste ikke at hun ikke måtte gifte seg da hun ble gravid. Foto: Anthony Huus, Plan Norge

– Jeg er i mot at barn skal kunne gifte seg. Når Stortinget trer sammen vil jeg ta initiativ til å fjerne unntaksordningen i Norge som gir tillatelse til barneekteskap, sier nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik.

Tusenvis av norske ungdommer protesterer mot loven, som gjør det mulig for foresatte og fylkesmannen å tillate ekteskap for barn mellom 16 og 18 år.

FORSLAG: APs Hadia Tajik vil fremme forslag om å endre loven slik at barn under 18 år ikke skal kunne gifte seg i Norge Foto: Frode Hansen , VG

Dør unge

Annethvert sekund blir en jente gift mens hun ennå er barn. Det skjer over hele verden, og er et grovt brudd på FNs barnekonvensjon.

700 millioner jenter og kvinner som lever i dag, ble gift som barn. Mange har gått glipp av skolegang, har dårligere helse, økt risiko for å dø og er mer utsatt for vold og overgrep. Komplikasjoner under graviditet og fødsel er den vanligste dødsårsaken blant jenter mellom 15 og 19 år i utviklingsland.

SLUTT: Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan Norge, vil ha slutt på at det er lov for barn å gifte seg i Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Barneekteskap fører til millioner av brudd på barns rettigheter. Så lenge det er lov, vil vi aldri få helt slutt på det. Barneekteskap må bli forbudt i alle land. Og Norge kan ikke kreve noe annet i andre land enn det vi krever av oss selv, sier Kjell Erik Øie i Plan Norge.

Ungdom vil ha lovendring

Barneekteskap forekommer også i vestlige land. Mange steder er det fortsatt lov – og mange barn blir rammet.

Norske ungdommer vil ha slutt på barneekteskap i Norge, som loven åpner for, til tross for at vi støtter FNs bærekraftmål om utryddelse av barneekteskap innen 2030. Ungdommene kaller seg wedding-busters, og finnes i flere land der barneekteskap er vanlig. Norge er første vestlige land som har egne wedding-busters.

– Jeg vil ha endring av norsk lov fordi vårt liberale syn brukes til å unnskylde at man tillater barn å gifte seg. Det skal ikke finnes unntak som tillater ekteskap for dem under 18 år, selv om det måtte være frivillig. Det betyr ødelagt barndom og ødelagte muligheter, sier Oline Margrethe Rustad (17) fra Lillestrøm.

OVERRASKET: Mange unge blir overrasket over at det er lov å gifte seg før man fyller 18 år i Norge. Fra v: Agnes Nordvik, Skøyenåsen skole (15 år). Oline Margrethe Rustad, (17 år) Lillestrøm vgs. Ferdinand Aspaas, Ryenberget skole , (15 år) jobber alle tre for en lovendring. Foto: Frode Hansen , VG

Norge bremsekloss

Ferdinand Aspaas (15) er helt enig, og legger til:

– Dette er prinsipielt viktig. Norge må være et foregangsland snarere enn en bremsekloss i den internasjonale kampen mot barneekteskap. Det er faktisk få land i verden som har forbud mot barneekteskap. Slik burde det ikke være.

I dag overleverer 45 norske wedding-busters tusenvis av brev til fylkesmenn rundt i Norge, der de krever lovendring og forbud mot barneekteskap i Norge.

SKOLEDRØM: Faless drømmer om å bli lege, og skal endelig tilbake på skolen, der hun sluttet da hun giftet seg. Foto: Anthony Huus, Plan Norge

18 år, mamma og skilt

PLAN møtte Faless (18) i Malawi. Hun er mamma og nyskilt.

Da Faless ble gravid, trodde hun at hun måtte gifte seg, da svigerforeldrene foreslo det. Og at hun måtte slutte på skolen, som hun elsket.

Nå har hun skilt seg, og skal begynne på skolen igjen, for å fortsette mot drømmen om en dag å bli lege.

Agnes Nordvik (15) har holdt foredrag om barneekteskap og Norges lovgivning på området for alle klassene på Skøyenåsen skole der hun går. Det har samlet 4-500 underskrifter bare fra hennes skole.

– De fleste blir veldig overrasket og opprørt over at det går an i Norge, forteller Agnes.

FOREDRAG: Agnes Nordvik fra Skøyenåsen skole i Oslo har holdt foredrag om barneekteskap for alle klassene på skolen. Foto: Frode Hansen , VG

Flere barneekteskap godkjent i Norge



– Barneekteskap er frihetsberøvelse, det å ikke kunne bestemme over sin egen fremtid. Jeg forstår ikke hvorfor det er tillatt i Norge. Det er riktignok få tilfeller her, men loven sender signaler om at vi godtar det, og synes det er ok. Det er det ikke, sier Agnes.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus godkjente tre søknader om ekteskap mellom mindreårige mellom 2005 og 2015.

Øie mener barn og unge er nøkkelen til endring.

– Det ser vi på engasjementet til Wedding Busterne her i Norge.

Ungdom er nøkkelen



Også i Malawi var det ungdommene selv som tok opp kampen mot barneekteskap.

I samarbeid med en rekke ikke-statlige organisasjoner, delte ungdom egne erfaringer med parlamentsmedlemmer, lobbet og frontet kampanjen for å stoppe barneekteskap. Ungdom kjenner hvor skoen trykker.

Høsten 2016 stod Plan bak en global aksjon som samlet inn 42.000 underskrifter mot barneekteskap. Nå har de kurset 45 engasjerte ungdommer i Norge, som holder foredrag og samler underskrifter.

REDUSERT: Radha, Liton, Nojufa og Jimi er med i en av mange aktive Wedding Busters-gruppene i Dinajpur i Bangladesh. I deres område har andelen jenter som blir gift før de fyller 18, sunket fra 70 til 20 prosent på fire år. Foto: Erik Thallaug/Plan International

– For å lykkes med å få slutt på barneekteskap i praksis, må vi jobbe med alt fra små og lokale tiltak til store globale prioriteringer. Å endre politikk og lovverk, tilrettelegge for utdanning, helse og sikkerhet for jenter, mobilisere støtte i lokalsamfunn, gi ungdom opplæring i rettigheter – det er alle viktige bidrag til å få slutt på barneekteskap. Vi må også gi sårbare familier et bedre livsgrunnlag gjennom blant annet yrkesopplæring og spare- og lånegrupper slik at de har råd til å prioritere barnas skolegang, påpeker Øie.

Han legger til at barneekteskap ofte er løsningen på et fattigdomsproblem. Foreldre vil ikke barna sine vondt.

– Mange jenter blir gift fordi familien trenger penger eller en munn mindre å mette. I tillegg kan det være en tradisjon og kultur det er vanskelig å bryte ut av.