Ap-Hadia om norske verdier: Høyre og Frp setter norske verdier under press

TROLLPIKKEN (VG) Hadia Tajik (Ap) er ikke imponert over størrelsen på Sp-leder Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hellelands (H) advarsel om norske verdier.

– Mitt inntrykk er at regjeringen mangler sprut i denne valgkampen, sier Arbeiderpartiets nestleder Tajik til VG.

Hun har invitert VG med for å se Trollpikken i Egersund kommune i Rogaland.

– Denne eh. praktfulle steinformasjonen minner oss på at det er viktig å stå oppreist. Men når kulturministeren advarer om at norske verdier er på spill, og det eneste hun viser til er vafler, jordbær og kaffe, da blir ikke jeg så imponert, sier Tajik, og går bort for å bestige toppen av tidligere nevnte steinformasjon.

Hadias verdi-liste



Søndag gikk kulturminister Linda Helleland (H) og Senterparti-nestleder Ola Borten Moe ut i VG og advarte om at norske verdier står i fare.

Hun har derfor laget en liste med seks punkter, som hun mener er ekte norske verdier som er under press.

– Men jeg vil presisere: Dette er ikke en uttømmende liste, sier Tajik, og legger frem den markant lengre listen:

1. Avstanden mellom folk og makt er liten.

2. Vanlige arbeidsfolk er likestilt med arbeidsgiverne.

3. At barna våre lærer av hverandre i fellesskolen.

4. At folket sammen eier og har tilgang på norske naturressurser.

5. At kvinner og menn får de samme mulighetene.

6. At våre kunst- og håndverkstradisjoner overlever.

Tajik mener disse verdiene er truet av regjeringen som statsminister Erna Solberg (H) leder.

ELSKER NORGE: Arbeiderparti-nestlederen, her mens hun poserer foran steinformasjonen. Foto: Harald Henden , VG

– Konsekvensene av politikken Høyre/Frp-regjeringen har ført de siste fire årene for å sette disse viktige og sentrale verdiene under press. De økonomiske forskjellene og sentraliseringen øker, de har åpnet for flere private skoler, de vil selge eierskapet til norske naturressurser, de øker kontantstøtten og kutter fedrekvoten, og de gjør lite for å løfte urnorske kunst- og håndverkstradisjoner. Det er de som setter norske verdier under press, sier Tajik.

– Hvem andre enn regjeringen setter norske verdier under press?

– Profetens Ummah og nynazistene som marsjerte i Kristiansand setter norske verdier under press. De setter norske verdier under ekstremt press og er alvorlig problem for oss alle. Men for ordens skyld: de gjør det på en helt annen og langt mer radikal måte, som ikke kan sammenlignes.

Høyresiden



– Med denne listen din, så kan man lett få inntrykk av at du mener Arbeiderpartiet har monopol på norske verdier?

– Det er ingen tvil om at arbeiderbevegelsen har vært med på å forme det Norge vi har i dag. Derfor vil det være et visst sammenfall mellom det som er tradisjonelle sosialdemokratiske verdier, og det vi i dag oppfatter som norsk fellesgods. Det synes jeg bare er bra, sier Tajik.

– Kan du se noen verdier som høyresiden har løftet frem, og som vi i dag kan kalle «norske verdier»?

– Hm … Nå må jeg tenke litt, sier Tajik, og stirrer tenkende på Trollpikken.

Drøyt 40 sekunder senere:

Identitet og kultur



– Det finnes liberale tradisjoner som legger vekt på enkeltmennesket og enkeltmenneskets frihet. At enkeltmennesker skal kunne være frie og selvstendige er noe de aller fleste nordmenn mener bør være en selvfølge. Så ser vi jo at det finnes også norske miljøer som er motkrefter til det synet, enten det er «bygdedyret» som puster deg i nakken eller janteloven som snakker deg ned, sier Tajik, og fortsetter:

POSERER: Hadia Tajik. Foto: Harald Henden , VG

– Diskusjonen om hva som er norske verdier eller ikke er krevende fordi det ikke finnes noen leksikondefinisjon på hva som er det. Men jeg tror alle har en opplevelse av at det er noe med Norge som er annerledes med veldig mange andre land, og som man kanskje kjenner på, for eksempel, når en er på utenlandsreiser.

– Hvorfor er det viktig å snakke om hva som er norsk?

– Særlig i en tid der det er så mange sterke og ekstreme ideologier, så er det viktig at vi som står for normalitet og modernitet snakker om hva det er for noe. Det er viktig at vi vanlige nordmenn er trygge på vår identitet og kultur i møte med andre kulturer.