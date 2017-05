Hadia Tajik snek på t-banen – slapp gebyr

Her blir leder av Stortingets justiskomité og Ap-nestleder Hadia Tajik stoppet uten billett på t-banen i Oslo.

Klokken 08.20 onsdag morgen kom Tajik sammen med sin presserådgiver Edina Ringdal til Stortinget t-banestasjon. Hun hadde tatt banen fra Majorstuen etter å ha deltatt i en debatt i NRK om VGs politi-avsløringer.

Da de to gikk av på Stortingets stasjon, stod kontrollører klare og stoppet passasjerer for å sjekke at de hadde gyldig billett. Det hadde ikke justispolitikeren.

Tajik: – Jeg glemte det



– Det er dessverre riktig at jeg ikke hadde kjøpt billett da jeg tok t-banen fra Majorstuen til Stortinget etter å ha deltatt på Politisk kvarter på NRK i morges. Jeg glemte det rett og slett, og beklager det. Jeg innså tabben da jeg ankom Stortinget stasjon, og meldte meg selv til billettkontrollørene.

– Du hadde ikke meldt deg, hvis de ikke hadde stått der og kontrollert?

– Jeg tror ikke jeg hadde innsett tabben engang, hvis jeg ikke hadde sett kontrollørene.

SLAPP BOT: Leder i Stortingets justiskomite, Hadia Tajik (Ap), legger seg flat og beklager at hun glemte å betale billett i dag. Kontrolløren undersøkte appen hennes og kom til at det var en forglemmelse og droppet å gi henne bot. Foto: Frode Hansen , VG

– Hvor mye fikk du i gebyr, og betalte du på stedet?

– Kontrolløren ba om å få sjekke tidligere utløpte billetter. Han scrollet gjennom dem. De er ganske mange. Han påpekte at når man kjøper enkeltbilletter, slik jeg gjør, er det viktig å huske å kjøpe ny billett for hver gang. Deretter trykket han på «kjøp billett», slik at jeg på stedet fikk betalt for billetten jeg burde ha kjøpt.

– Betyr det at du slapp gebyr?

– Det er riktig at kontrolløren ikke skrev ut bot.

– Sa han noe om hvorfor du slapp?

– Han delte ikke sine vurderinger med meg, så det kjenner jeg ikke til.

– Her er det bare å innrømme skyld og beklage

Tajik forteller at hun jevnlig bruker Ruters mobil-app.

– Jeg tar sporadisk kollektivtransport, og foretrekker å gå. Når jeg tar kollektivtransport kjøper jeg enkeltbilletter, sier hun.

Som leder av Stortingets justiskomité, er Tajik helt enig i at hun har et ekstra ansvar for ikke å bryte loven – eller unnlate å betale billett på offentlige kommunikasjonmidler.

– Ja, det gjør det. Så her er det bare å innrømme skyld og beklage.

Bekrefter at folk kan slippe gebyr



Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter bekrefter at kontrollørene har mandat til å foreta vurdering i hvert enkelt tilfelle.

– Billettkontrollørene gjør en vurdering på stedet. Hvis de ser på kjøpshistorien på appen at vedkommende har betalt billetter jevnlig, men at han eller hun har glemt å betale akkurat i dag, så kan kontrolløren gjøre en vurdering av at dette var et hendelig uhell og gi mulighet for å kjøpe billett i etterkant og slippe bot.

– Det kan åpne for beskyldninger om forskjellsbehandling?

– Nei, det skal det ikke være; alle skal behandles likt.

– De fleste har nok ikke fått med seg denne muligheten for subjektiv vurdering fra kontrollørenes side: Dere risikerer at folk som jevnlig betaler, nå vil droppe det innimellom, fordi betalingshistorikken vil bekrefte jevnlige betalinger?

– Det er er mulig at det vil kunne skje en gang, men hvis man slipper bot en gang, så registreres det i systemet, slik at det ikke vil skje flere ganger.

