Håper på budsjettløsning - tygger på venstres grønne forslag

Venstre håper forslagene de la på bordet lørdag kveld skal løse budsjettfloken. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti brukte søndagen til å tygge på den grønne pakken.

Venstres leder Trine Skei Grande kom smilende ut etter å ha tilbrakt deler av lørdagskvelden i statsministerboligen sammen med Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og KrF-leder Knut Arild Hareide.

Også partienes finanspolitiske talsmenn og regjeringspartienes parlamentariske ledere var til stede på møtet, som først ble avsluttet en halvtime før midnatt.

BILPAKKEN DE KRANGLER OM * Regjeringen la 30. september fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. * Den såkalte bilpakken, som er blitt en hard nøtt i budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene, er en del av dette opplegget. * Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre. * Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. * Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. * Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. * Venstre har til nå sagt at de ikke kan gå med på en slik pakke. Partiet krever større avgiftsøkninger på bensin og diesel, eller lavere kompensasjon. (Kilder: Finansdepartementet) (©NTB) (©NTB)

– Vi i Venstre har lagt mange gode forslag på bordet som jeg tror kan bringe oss i mål, men det gjenstår fortsatt mye arbeid, sa Grande.

Venstres mål er at budsjettet for 2017 bidrar til kutt i klimagassutslipp og hjelpe Norge på veien mot å nå målene i Parisavtalen. Hvorvidt partiets grønne pakke kan løse opp i de fastlåste forhandlingene, gjenstår å se.

Forslagene berører nemlig også den omstridte bilpakken, får NTB opplyst.

Pakken kombinerer økte drivstoffavgifter med lettelser i andre bil- og bomavgifter, og regjeringen har gjort det klart at den ikke skal røres i forhandlingene. Det ultimatumet har fått Venstre og KrF til å steile og har gjort forhandlingsklimaet vanskeligere.

– Tar tid

Mens Venstre-toppene brukte søndagen til kandidatsamling, dro statsministeren for å se cupfinalen for menn søndag ettermiddag. Resten av dagen skulle hun tilbringe på Høyres sentralstyremøte, der situasjonen i forhandlingene var et selvsagt tema.

– Vi har fått ulike innspill, vi jobber hardt og konsist, var alt hun hadde å fortelle på vei inn til møtet.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland var nesten like ordknapp da han ankom møtet.

– Det er krevende, det tar tid, og derfor skal vi møtes igjen i morgen, sier han til NTB.

Han vil ikke kommentere Venstres forslag, men sier han håper partiene vil klare å finne en løsning.

Det er ikke er klart hvorvidt hun og Jensen må delta på enda et møte. De parlamentariske lederne og finanspolitikerne har så langt ikke klart å hale budsjettet i havn på egen hånd.

Bryter fristen

Både i regjeringspartiene og i Kristelig Folkeparti ble søndagen brukt til å vurdere Venstres forslag. KrF tygger også på forslag fra Frp og Høyre, og mandag samles partiets stortingsgruppe for å drøfte status i forhandlingene og forslagene som ligger på bordet.

KrF har også krevd mer fra regjeringspartiene til sine kjernesaker, som skole, familie og distriktene. Ifølge Aftenposten har regjeringen forsøkt å komme dem i møte med forslag om økt kontantstøtte og engangsstønad og mer penger til lærere i småskolen.

For å gjøre grønnmale budsjettet la regjeringen torsdag nesten tre milliarder kroner på bordet, penger som blant annet skal gå til kollektivtrafikk, jernbane og miljøteknologi.

Et annet forslag skal være å øke kravet til hvor mye biodrivstoff som skal blandes inn i bensin og diesel.

At partiene ikke blir enige innen fristen betyr at de ikke rekker å skrive en avtale inn i finanskomiteens innstilling. Det kan bety at komiteen må levere en tilleggsinnstilling der en avtalen de fire eventuelt er kommet fram til inngår.

