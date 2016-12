Kjell Vidar må gå 17 mil etter EM-gullet

Kjell Vidar Hølvold (37) skrev på Snapchat at han ville gå fra Kirkenes til Vadsø hvis håndballjentene vant.

Da Nora Mørk og de andre hånballjentene feiret EM-seieren sammen med resten av Norge, hadde jubelen en knøttliten bismak for Kjell Vidar Hølvold fra Kirkenes.

En uskyldig melding på Snapchat noen dager tidligere slo nemlig tilbake med full kraft. Hvis Norge vant EM, ville han gå hele veien til Vadsø.

– Jeg delte det på Snap mens kampen mot Frankrike pågikk. Da var det langt fra sikkert at vi ville vinne. Etterpå skjønte jeg at jeg hadde dummet meg ut slettet snapen men da var det for sent, sier Hølvold.

BEVISET: Hølvold prøvde først å slette denne, men en kamerat delte den på Facebook. Dermed var det vanskelig å trekke seg... Foto: PRIVAT

En kamerat hadde nemlig tatt skjermdump og delt den på Facebook.

– Jeg hadde ikke noe valg, sier Hølvoll.

Da VG snakket med ham hadde han gått to mil av strekningen på 17 mil.

– Jeg må være tilbake i Kirkenes fredag morgen, for da har jeg tannlegetime, sier han.

37-åringen er sesongarbeider i asfaltbransjen og forklarer at han har mye fri om vinteren.

– Kona var litt misfornøyd. Hun sa at jeg bør finne meg en annen jobb, siden jeg finner på så mye rart i friperiodene, sier han.

Med seg på turen har han mye mat og varm drikke. Temperaturen er omlag to minusgrader og det er vindstille.

– Jeg fryser ikke. Og jeg har på meg refleksvest og fargerike klær slik at bilene ikke skal kjøre på meg, sier han.