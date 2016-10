Gutt (7) hengt etter bena og kastet stein på

(Altaposten/VG): Da faren kom hjem, fant han kona oppløst i tåren og fikk vite at sønnen var blitt mobbet på det groveste på SFO.

– Det som har skjedd, er at han er blitt kledd naken og hengt opp etter føttene. Og slik vi fikk beskjed, var gjennom en sms fra skolen. Det er så usmakelig, forteller faren til gutten til VG.

Hendelsen skjedde ved Gakori skole i Alta. Det var Altaposten som omtalte saken først.

Faren kom hjem og fant kona si oppløst i gråt. Da viste hun ham sms-en fra skolen. Trakasseringen skjedde tirsdag ettermiddag etter skoletid, men i SFO-tida. Flere eldre gutter skal ha hengt 2. klassingen etter beina og deretter tatt av han bukse og truse. De skal også ha kastet stein på gutten, ifølge Altaposten.

– Ja, det stemmer at det har skjedd. Etter skoletid har noen store gutter som ikke hører til på SFO holdt en unge opp ned. De skal også ha kledd av ham buksa. Det er helt uakseptabelt, sier rektor Unni Tollefsrud.

Om det skal ha foregått steinkasting, hadde hun i morges ikke fått klarhet i ennå.

– Vi skal snakke med hver enkelt av de store guttene. Vi må huske på at de som har gjort det også er barn, sier rektor.

Ikke SFO idag

– Det går bra med gutten vår. Han er på skolen, men han skal ikke på SFO idag, selv om han vil det selv, sier faren til Altaposten.

De eldre guttene som skal ha gjort dette, var ferdige på skolen, mens andreklassingen var på SFO. Det hele skjedde i skogen bak SFO, i et område som ellers brukes mye til lek. Det er vanlig at mange av de som er ferdige på SFO også er her. Det er ennå uklart hvordan det ble oppdaget av SFO-personalet.

– Gutten har fortalt at de har kastet stein i hodet og på ryggen hans. Han hadde vondt etter steinkastinga, forteller han.

Faren sier de selv tok kontakt med SFO etter at de mottok meldingen, men da var det ingen der som visste noe. Onsdag formiddag var han på vei inn i et møte med skolens ledelse.

Etter det faren kjenner til, har ikke gutten blitt utsatt for mobbing før.

– Jeg er sint over at noe slikt kunne skje med sønnen vår i SFO-tida, mens gutten skal være trygg. Jeg lurer på om det er normal prosedyre å bare sende en sms når det skjer noe så alvorlig? Det hadde vært helt greit om det var noe med skolearbeidet eller lignende, men ikke når det gjelder noe så alvorlig, mener han.

Rektor beklager

– Dette er forferdelig. Slikt skal ikke skje. Vi ser svært alvorlig på det, sier kommunalleder Mads Stian Hansen.

I løpet av morgentimene var det stor aktivitet på Gakori skole. Det var møter med personale og foreldre. Dessuten skulle rektor og skoleledelsen snakke med alle berørte parter.

– Hvor var personalet da det skjedde?

– Det var folk ute, men de så ikke episoden. Vi holder på å få klarlagt det hele, sier rektor Unni Tollefsrud.

– Er det vanlig at dere bare sender en sms?

– Nei, det er det ikke, og det har vi heller ikke gjort i dette tilfellet. Men jeg ser helt klart at vi allerede i går kunne ha innkalt til møte og håndtert saken annerledes. Vi kunne ha vært mer klar i kommunikasjonen med foreldrene, sier rektoren.

Skjer videre

– Etter at vi fortalte om saken, er det mange som har kontaktet meg og fortalt om lignende hendelser. Det skal visst ha skjedd flere ganger der i skogen bak skolen, sier faren til 2. klassingen.

Etter farens utsagn tar gutten det hele ganske bra. Han ville gå på skolen, men akkurat i dag skal han ikke på SFO. Saken er foreløpig ikke anmeldt til politiet.