Gutt (6) omkom etter å ha falt i elva i Skien

Den seks år gamle gutten som falt i Falkumelva i Skien søndag er erklært død, opplyser politiet i Telemark. Han er den av guttene som var lengst under vann, skriver politiet på Twitter.

Søndag kveld fikk politiet i Telemark melding om at to barn hadde falt i Falkumelva i Skien i Telemark. Guttene ble hentet av luftambulanse og fraktet til Rikshospitalet.

Den andre gutten på 5 år er utenfor livsfare, men ikke ved bevissthet, ifølge politiet.

«Det er den gutten som var lengst under vann som nå er død», skriver politiet på Twitter.

Hendelsesforeløpet forut for ulykken er foreløpig ikke kjent. Den ene av guttene ble erklært død rundt klokken 19.

Ambulansen kom raskt



Atle Stensrud fra Skien fortalte VG på søndag at han var på padletur sammen med kona i Falkumelva da han ble oppmerksom på noen voksne på land som vinket og ropte om hjelp anslagsvis 150 meter unna. De fortalte ham at to barn hadde falt i vannet. Han fant senere en av guttene 25-30 meter unna.

– Jeg får barnet opp i kajakken, og de voksne på land starter hjertekompresjon og munn-til-munn, sa han.

Han la til at ambulansen kom til åstedet raskt.