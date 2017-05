Gutt (5) døde i kranulykke - bremsesvikt ble ikke oppdaget

Statens havarikommisjon har avdekket at bremsesvikten som førte til dødsulykken i mars ikke var fanget opp med sakkyndig kontroll.

I mars i år mistet en fem år gammel gutt livet som følge av skadene han ble påført i en mobilkranulykke i Vågsbygd 7. mars. Tre andre personer ble fysisk skadet i ulykken, blant andre den avdøde guttens lillesøster.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) iverksatte undersøkelser av ulykken. I forbindelse med etterforskningen påviste de at det var en bremsesvikt på mobilkranen. Dette ble ikke fanget opp verken i sakkyndig kontroll av kranen eller ved inspeksjoner av firmaet.

Nå varsler de Arbeidstilsynet og Statens vegvesen om sikkerhetskritiske forhold:

– Grunnen til at vi har sendt ut dette varselet, er at det fortsatt finnes utfordringer knyttet til sånne type saker. Betydningen av det kommer vi litt tilbake til, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i SHT til VG.

Sjeldent varsel



«SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen», skriver SHT i pressemeldingen.

Mellum sier at det er sjeldent at de sender ut varsler som dette.

– Vi kom med dette varselet for å sette fokus på forholdene, i tillegg til varselet i seg selv, sier han.

Mellum har tro på at varselet kommer til å bli fulgt opp.

– Varselet er et resultat av at vi synes dette ikke er fulgt godt nok opp, sier han.

Flere feil



I tillegg til feil på bremsene har den tekniske kontrollen etter ulykken avdekket at mobilkranens totalvekt var ca. 43 tonn på ulykkestidspunktet. Dette er 7 tonn over tillatt totalvekt, skriver SHT.

«Mens føreren og hjelpemannen vurderte forholdene begynte mobilkranen å skli/rulle. Føreren lykkes ikke med å komme inn i mobilkranen igjen for å få stoppet den. Hjelpemannen forsøkte å hjelpe personene som var i faresonen bak mobilkranen, men klarte ikke å få disse i sikkerhet i den tiden han hadde til rådighet», skriver SHT i en pressemelding om hendelsen.

Kort tid før ulykken inntraff parkerte føreren mobilkranen på et område dekket av snø, for å vurdere sikkerhetstiltak. De to inne i kranbilen merket kort tid før ulykken at de mistet kontroll på den.