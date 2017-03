Gutt (5) døde etter kranulykke ved skole i Kristiansand

En fem år gammel gutt omkom som følge av skadene han pådro seg i en mobilkranulykke i Vågsbygd tirsdag morgen. Søsteren (3) ble lettere skadet.

– Sykehuset i Kristiansand melder at en fem år gammel gutt som var involvert i en ulykke i Vågsbygd i dag tidlig, er død som følge av skadene han pådro seg. Pårørende er varslet og tas hånd om av helsepersonell, sier operasjonsleder Lars Hyberg i en pressemelding.

Gutten og hans søster på tre år var involvert i ulykken. Jenta er betegnet som lettere skadet. Begge er tilhørende i Karuss barnehage som er like ved ulykkesstedet.

Ulykken skjedde da barna var på vei til barnehagen tirsdag morgen.

– Kommunens kriseteam er varslet og bistår både pårørende og barnehagen. Det er flere barn som har vært vitne til hendelsen, sier Hyberg.

HAVNET I KLEM: En gutt i barnehagealder er livstruende skadet etter å ha fått en mobilkran over seg i Kristiansand tirsdag morgen. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

– Det ser ut som en mobilkran har sklidd på det glatte føret, og kommet inn på gang- og sykkelveien. Ett av de to barna måtte frigjøres, uttalte politiets innsatsleder Kjell Iveland tidligere tirsdag.

Klokken 08.48 meldte politiet at to barn er involvert i ulykken. Én av dem ble først omtalt som livstruende skadet.

Ifølge politiet er det foreløpig uklart hva som er årsak til ulykken.

KRITISK SKADET: Et barn er livstruende skadet og fraktet til sykehus etter å ha kommet i klem under en kran like ved Karuss skole i Kristiansand. Et annet barn er lettere skadet. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Var på vei til barnehagen

Seniorrådgiver for oppvekstdirektøren i Kristiansand kommune, Svein Tore Kvernes, sier til VG at ulykken skjedde da barna var på vei til barnehagen, og at de ikke var ikke ute i regi av barnehagen, sier han

– Vi har dessverre fått det triste budskapet om at det er et barn som er omkommet. Det tragiske er at det er en familie som er rammet, og de opplever nå en helt forferdelig dag og situasjon. Dette er sånn som hverken burde eller skal skje. Det er en trist dag for både familien, barnehagen og kommunen vår, sier han til VG.

Han sier det nå er viktig for barna i barnehagen at de møter en hverdag som er mest mulig lik den normale:

– Men vi har selvfølgelig kriseteam og støtteapparat til stede for å ruste de til å håndtere en vanskelig situasjon. Det er ofte veldig individuelt hvordan barn reagerer når triste hendelser som dette inntreffer, men barn klarer ofte å håndtere ting som bare barn kan, sier han.

Rutinemessig beslaglagt av førerkort



Føreren av kranbilen blir tatt hånd om av politiet, og blir også sjekket for lettere skader.

Det er rutinemessig tatt blodprøve av kranbilføreren, samt at det er besluttet beslag av førerkort, melder politiet i en pressemelding.

Operasjonslederen opplyser at ulykkesgruppen i Statens vegvesen ankom stedet like før klokken 10 tirsdag.

Det er selskapet Nordic Crane som eier kranbilen som var involvert i ulykken. Daglig leder i Nordic Crane sør, Håvard Jahren, sier til VG at de er på ulykkesstedet og følger politiets arbeid nå.

– Vi er på stedet med politi, og forholder oss til deres planer og instrukser fra Arbeidstilsynet. Også må vi tenke på pårørende og de som er involvert, og følger med kriseteamet for å hjelpe dem, sier han.

Jahren har vært i kontakt med de to ansatte som var i bilen da ulykken skjedde.

– De er sendt på sykehus for sjekk. Jeg har ikke pratet med dem etter det, sier han.

Ikke elever ved skolen i nærheten



Ulykken skjedde like ved Karuss skole, men rektor Hege Ose sier til Fædrelandsvennen at det ikke er elever ved skolen involvert.



Karuss barnehage ligger like ved.



– Vi har informert foresatte og elever om at det ikke er noen av våre elever som er involvert i ulykken. I forbindelse med hendelsen hadde vi voksne ute som geleidet barna inn på skolen. Det har gått ut SMS-varsling om det som har skjedd, sier rektor Hege Ose ved Karuss skole til avisen.

Ikke krav om vinterdekk

Overingeniør Arne Island i Vegdirektoratet forteller at mobilkraner, lik den involvert i ulykken, er fritatt fra å bruke vinterdekk:

– Kranbiler er ikke fritatt, men dette er en mobilkran. Mobilkraner er fritatt fra krav til vinterdekk, men ikke fra å ha tilstrekkelig veigrep, sier Island.

Han understreker at han ikke vet hvordan denne ulykken har skjedd, og at han ikke uttaler seg om denne konkrete hendelsen.

– Selv om mobilkraner er fritatt fra krav til vinterdekk skal de ikke brukes uten tilstrekkelig veigrep, for eksempel med kjetting, piggdekk – eller vinterdekk. Grunnen til at de ble fritatt for kravet er fordi mange mobilkraner har en dekkdimensjon som det ikke produseres vinterdekk i, sier han.