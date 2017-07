Gutt (10) krasjet moped - beruset far var passasjer

Barnevernet er varslet etter at en tiåring krasjet en moped i Drammen søndag. På baksetet satt faren, som politiet sier var «godt beruset».

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I 15.30-tiden fikk politiet melding om at en ung gutt hadde syklet inn i en parkert bil ved kjøpesenteret CC. Da de kom frem til stedet viste det seg at saken var langt mer alvorlig.

– Det viste seg at det var en moped og at gutten som kjørte bare var ti år gammel. I tillegg satt en godt beruset mann bakpå. Det viste seg å være guttens far, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Søndre Buskerud politidistrikt, til VG.



Gutten hadde stukket av da politiet kom til stedet, men faren, en mann i 40-årene, ble tatt med inn til politistasjonen for prøvetaking.

Husker du? Gutt (10) på kjøretur i tyvlånt bil - igjen

Politiet håper de finner gutten så raskt som mulig. Ingenting tyder på at noen ble fysisk skadet i ulykken, men det er mindre materielle skader på bilen.

– Vi ønsker å snakke med ham og forsikre oss om at han har det bra. Han er sikkert engstelig og skremt over det som skjedde.

Politiet har sendt en bekymringsmelding til barnevernet om saken.

Alt tyder på at mopeden tiåringen kjørte, var lånt, ifølge Hunshamar.

Les også: 11-åring kjørte bil inn i vogntog i Oslo

Faren, som er av utenlandsk opprinnelse, har foreløpig ikke forklart seg om hendelsen. Politiet sier de jobber med å skaffe en tolk før de kan avhøre vedkommende.

– Hva tenker dere i politiet om saken?

– Dette er slett ikke bra. Den risikoen han utsetter sønnen og andre for, ser vi veldig alvorlig på. Dette kunne gått langt verre.