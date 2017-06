Gullgraver fant Norges største klump i Rennebu

Arne Sevaldsen har gravd etter gull i elva Gisna i Sør-Trøndelag i feriene i tre år. Denne uka fant han en klump på 19,56 gram, noe som er ny norgesrekord.

Ifølge NRK har Sevaldsen fått bud på flere titalls tusen kroner, men han kommer ikke til å selge til privatpersoner.

– Da må det i så fall bli til et museum, slik at jeg kan stikke innom og se på klumpen, sier Sevaldsen, som kommer fra Rådal utenfor Bergen.

Omsmeltet vil gullet være verdt hundrelapper, ifølge finneren. Men en slik unik, ubehandlet gullklump er ettertraktet av samlere. Den gamle rekorden for gullklumper funnet i løsmasse her i landet var 17,02 gram.

– Vekta mi går bare opp til 10 gram. Jeg tenkte «OK, den er iallfall tyngre enn det». Så fikk jeg låne kompisen min sin vekt. Den viste 19,56 gram. Da jublet jeg enda mer, sier Sevaldsen.

Sevaldsen og vennegjengen har fått enerett på å lete etter gull i området.

– Vi er en god gjeng på 10 stykker. Nå er det viktig for oss å fortelle at det ikke er fritt frem for folk å å grave i elva her. Vi har sikret oss rettighetene fra direktoratet for mineralforvaltning og avtalt med grunneierne, forteller Sevaldsens kompis Marius Frang, som fant den største klumpen i fjor.

Det er Frang som tok bildet av gullfinneren som VG gjengir med tillatelse.

