Gro inn i valgkampen: – Jeg har irritert meg mye de siste fire årene

Gro Harlem Brundtland har holdt seg i bakgrunnen i frykt for å bli en Arbeiderpartiets syvende far i huset. Nå står for mye på spill til å ikke kaste seg inn i valgkampen, sier hun.

Norges tidligere statsminister og mangeårige leder av Arbeiderpartiet er nøye med å understreke at hennes deltagelse i årets valgkamp ikke egentlig er noe comeback.

– Jeg har vært med i alle valgkampene siden jeg var ferdig som generaldirektør i WHO, insisterer hun.

Gro Harlem Brundtland (78) innrømmer likevel at hun vil være en del mer synlig i år enn hun har vært tidligere. Hittil har hun allerede deltatt på Arbeiderpartiets landsmøte, og talte til ungdomspartiet på Utøya forrige uke. Torsdag snakket hun med Jonas Gahr Støre, foran en fullsatt sal i Oslo sentrum, i et valgkampkonsept der de to reiser rundt i landet for å samtale sammen med tidligere NRK-journalist Anne Grosvold.

– Jeg har alltid vært veldig forsiktig med å være en som sitter i hornet på veggen og hoster og forteller nye partiledere hva de skal snakke om og hva de skal gjøre i politikken. Jeg har vært opptatt av at når min tid er over, når jeg ikke lenger er partileder, så skal jeg ligge lavt. Men det har gått mange år nå, og når du da blir ønsket inn med et opplegg som dette så gjør jeg det med stor glede.

– Men det er også fordi at det er første gang vi har hatt Høyre og Frp i regjering. Det er på tide at alle som ikke liker det de ser, faktisk bidrar til et skifte fortsetter hun.

I DEN RØDE SOFAEN: Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland sammen i en rød sofa de skal drive valgkamp fra i forskjellige byer. Fra Oslo går turen videre til Bodø, Trondheim og Stavanger. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Et valg med konsekvenser



Hun stiller seg bak Jonas Gahr Støres karakteristikk av de den blå-blå regjeringsperioden som «fire bortkastede år».

– Jeg har irritert meg mye de siste fire årene. Vi kan ikke løse problemer med oljepenger lenger. Vi må velge om vi skal bruke pengene som trengs der de trengs, eller om vi skal kutte skatter. Dette valget vil få konsekvenser for Norge.

Til tross for at Ap har slitt på meningsmålingene den siste tiden omtaler hun likevel Støre som «Norges neste statsminister».

– Årene renner av meg



Hvis Brundtland var redd for mottagelsen av sitt ikke-comeback-comeback blant partiets tilhengere, hadde hun liten grunn til bekymring. Den snaut timelange praten ble avbrutt av applaus flere ganger fra et publikum der en anselig mengde bar røde t-skjorter med Ap-slagord. Den tidligere partilederen ga heller ikke inntrykk av å være særlig rusten.

– Jeg har deltatt i politikk i så mange tiår av mitt liv. For meg er dette en selvfølgelig atmosfære. Som å gå tilbake til noe jeg holdt på med på heltid i en ganske god stund. Årene renner av. Jeg blir en del av partiet jeg har vært en del av helt fra jeg var barn. Det er en stor opplevelse, og det er en glede å være med, sier Brundtland.

Men det er ikke bare glede forbundet med årets valgkamp. Foruten Arbeiderpartiets egen politikk, ble også Fremskrittspartiets fire første år i regjering, og særlig deres retorikk, et tema.

– Hvis du ønsker å oppnå noe, hvordan snakker du da til mennesker? Skal du snakke med dem ved å skjelle dem ut, isolere dem, skape utrygghet? spurte Støre fra scenen.

Mener politikken har endret seg



Etter et langt politisk liv mener Brundtland selv å ha sett endringer i norsk politikk, men kaller den etablerte debatten for «stort sett anstendig». Tirsdag denne uken publiserte Human Rights Service en artikkel der de hevdet den tidligere statsministeren hadde bosatt seg i utlandet og blitt nullskatteyter. Påstanden ble tilbakevist av Faktisk.no, som karakteriserte den som helt feil. Brundtland rister på hodet av hele saken, og mener noe slikt aldri kunne skjedd på da hun for alvor begynte i politikken.

– Nå har vi nye medier og kanaler hvor det publiseres ting som til dels er bevisst løgn, og som spres med en interesse om å påvirke folk, sier Brundtland.

– Kan dette få politiske konsekvenser i Norge?

– Det har det jo. Det har allerede begynt. Det var verre i USA, men det betyr ikke at det ikke kan bre om seg her.

– Hyggelig for Jonas

TROR DE HYGGER SEG: Professor Frank Aarebrot. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Det gir mening at de to vil reise på tur sammen, helt uavhengig av valgkamp. De har et veldig nært personlig forhold, så det å lokke Gro ut på tur tror jeg er veldig lett for Støre, sier professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot.

Han legger til at også Erna Solberg så ut til å trives da hun hadde Kåre Willoch med seg tidligere i valgkampen. Han er imidlertid usikker på hvor stor politisk gevinst det har å hente inn veteranene fra partiet.

– Den helt store forskjellen på valgresultatet er jeg ikke sikker på at det gjør. Det spiller ikke noen rolle at hun bare er der. Det hele avhenger av hva de sier, hva de gjør og hvordan det blir mottatt, sier Aarebrot.

Professoren utelukker likevel ikke at Brundtland kan tenkes å treffe litt andre velgere enn Støre.

– Men det er nesten viktigere at de har det litt ok underveis. Det er tross alt et maraton politikerne løper i valgkampen, og jeg tror et opplegg som dette er veldig hyggelig for Jonas, sier han.

Høyre: – Dem om det



– Vi legger merke til at etter flere dårlige meningsmålinger så lanserte Ap en sofa-turné med Gahr Støre og Gro. Dem om det. Høyre har hatt en god start på valgkampen. Erna planlegger å besøke store deler av Norge de neste ukene for å snakke om hvordan Høyre vil skape flere jobber og sikre alle barn en god skole, skriver Erna Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes i en sms til VG.

Solberg har allerede drevet valgkamp med tidligere statsminister Kåre Willoch (H), men Aanes svarer ikke på om de to vil bli å se i en blå sofa-turné i fremtiden.