Grisefjøs står i brann utenfor Bodø

Politiet frykter at mellom 500 og 600 griser er døde etter at det brøt ut brann i et fjøs på Fenes.

Politiet fikk melding om brannen klokken 03.23.

– Da vi kom til stedet var det masse svart røyk som veltet ut. Mannskapet på stedet registrerte ingen dyrelyder fra fjøset, så vi frykter jo det verste. Det ser ikke bra ut, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson til VG.

Brannmannskaper fra Bodø og Bodø lufthavn jobber nå på spreng med å slukke brannen.

– De har brutt seg gjennom taket, men det brenner godt. Det er veldig trasig, men de jobber for fullt. Vi har også varslet Sivilforsvaret tilfelle vi går tom for vann, sier han.

Det var gårdeier som ringte brannvesenet, som videre varslet politiet.

– Gårdeier skal ha forsøkt å ta seg inn i fjøset, men måtte gi opp.

Han forteller at det like i nærheten av fjøset står et annet fjøs - som er fullt av storfe.

– Det er heldigvis vindstille, og dermed ikke stor spredningfare, men vi har varslet Viltnemda tilfelle vi må foreta oss noe, sier han.