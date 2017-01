Underkjølt regn på veier flere steder i landet - 15 ulykker mellom Ås og Moss

Politiet oppfordrer bilister til å senke farten.

Politiets operasjonssentraler flere steder i landet melder om svært glatte veier.

– På en strekning på 500 meter har vi 15 biler som enten har kjørt inn i hverandre eller kjørt av veien, forteller vaktleder ved 110-sentralen, Morten Ravneng.



15 trafikkulykker mellom Ås og Moss

KØ: Glatte veier har ført til lange køer. Her mellom Moss og Vestby, hvor E6 i nordgående retning er stengt. Foto: Mona Langset/VG

Mellom Ås og Moss, en strekning langs E6 på nærmere fire mil, er det ifølge politiet meldt inn 15 trafikkulykker. Regnet legger seg som en tynn hinne med is, som ikke synes. Det er så glatt at det er vanskelig å holde seg på beina hvis man går ut av bilen.

Nå vurderer politiet sammen med Vegtrafikksentralen å sperre E6 helt, det skriver operasjonssentralen i Follo på Twitter.

Politiet i Østfold forteller at det er stor fare for glatte veier også på strekningen mot Sverige.

– Det er speilblankt fra Moss og nordover, og det er i ferd med å fryse sørover også. Det er ulykker over hele strekningen, sier operasjonsleder Paul Horne ved Østfold politidistrikt til VG.

Han forteller også at politiet i Østfold nå bistår Follo med ulykkene.

– Follo har gått tom for patruljer, så vi bistår dem med en trafikkulykke nå, sier han.

Fordi de fleste kjører svært sakte, er det foreløpig ikke meldt om personskader. Politiet og 110-sentralen oppfordrer alle til å holde lav fart.

– Kjør etter forholdene



SVÆRT GLATT: Underkjølt regn fører til glatte veier over hele landet. Politiet ber folk om å senke farten. FOTO: Vestfold interkommunale brannvesen

På Romerike teller operasjonsleder Pål Stenslet mellom åtte og ti singelulykker på E6 ved Kløfta, i tillegg til tre på E16.

– Det har ikke vært alvorlige ulykker, heldigvis. Men folk har rett og slett kjørt for fort, sier Stenslet og oppfordrer folk til å sette ned farten på de glatte veiene:

– Det har regnet, og regnet har fryst på bakken. Da blir det glatt, da. Folk må kjøre etter forholdene, og det betyr å sette ned farten og holde større avstand til bilen foran, oppfordrer han.

Også Helgeland politidistrikt melder om et trafikkuhell som påvirker 30-40 vogntog og personbiler. To vogntog har trolig kjørt inn i hverandre, og sperrer nå E6 ved Luktvatnet.

– Det er veldig glatt og mye is på veiene i området, noe som har ført til at 30-40 vogntog har blitt stående i kaoset, sier operasjonsleder ved Helgeland politidistrikt, Vegard Vårdal, til VG.

Det er ikke meldt om personskader etter hendelsen.

Blir bedre utover kvelden

Trafikkoperatør hos Statens Vegvesen, Ole Fredrik Haugen, sier til VG at trafikken nå begynner å løse seg opp.

– Nå begynner veiene å bli kjørt opp, og rushtiden er jo over, så det har begynt å roe seg, sier han.

Statens Vegvesen er allerede i gang med å salte og strø og forholde seg til det Haugen omtaler som vanlig vinterføre.

– Nå som regnet har gitt seg går dette for fullt, sier han.

Såpeglatt i Oslo

BEREDT: Ambulansepersonell har fått nok å gjøre som følge av de glatte veiene mange steder i landet. Foto: Frode Hansen , VG

Også i hovedstaden har det vært speilglatte veier og fortau tirsdag ettermiddag.

Utenfor Stortinget var forholdene svært vanskelig både for fotgjengere og bilister. Flere mennesker falt og slo seg kraftig og en mann ble også hentet i ambulanse og fraktet til Oslo legevakt – og hadde åpenbart store smerter.

– Jeg gikk på en stjernesmell og forstuet en finger, fortalte en kvinne til .

Dørvakten på Grand Hotel Anton Palushaj tok saken i egne hender og begynte å salte på gaten utenfor.

– Jeg må jo gjøre det jeg kan for at folk og biler skal kunne komme frem, sier han til VG.

På stortinget var det mottakelse for det diplomatiske korps – og utenfor stod det en lang rekke CD-registrerte biler – og mange av dem hadde store problemer med å komme seg frem på den speilglatte brosteinen, de nærmet danset rundt i gaten og måtte kjøre opp på fortauet for å få fast grunn under dekkene.

VENSTRE PÅ TYNN IS: VG-journalist Jørn Pettersen kom Venstre-leder Trine Skei Grande til unnsetning da hun rett og slett ikke kom seg av flekken på egen hånd. Foto: Frode Hansen , VG

Venstres Trine Skei Grande fikk også problemer på glatta da hun kom ut av en drosje midt i gaten.

– Og jeg som tok drosje fordi jeg ikke turte å ta trikken, sa hun og ble reddet inn på fortauet av VGs journalist.