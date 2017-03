Speilglatt på Østlandet tirsdag morgen

Én trafikkulykke ble avløst av en ny på en drøy halvtime i Aurskog.

Politiet i Romerike advarer mot svært glatte veier øst for Aursmoen, etter at to trafikkulykker inntraff på fylkesvei 170 tirsdag morgen.

– Det er speilglatt, sier operasjonsleder Petter Olaussen til VG.

I 06-tiden kjørte en bil ut mellom Aurskog og Bjørkelangen. Da en annen bil stoppet for å hjelpe, ble føreren av denne påkjørt av en tredje bil. Én person er sendt til Ahus med hodeskader, mens en annen behandles i ambulansen på stedet, opplyser Olaussen.

En drøy halvtime senere oppsto en ny ulykke bare 300 meter sør for den første. Skadeomfanget her er foreløpig uklart.

– Vi har varslet Veitrafikksentralen om at det er glatt, forhåpentlig kommer de ut og strør, sier operasjonslederen.

Noen minutter etter den andre ulykken, melder samme operasjonsleder om atter en smell, denne gangen på Vallerudveien i Lørenskog. Der ble ingen skadet, men det er store problemer trafikalt på stedet, skriver politiet på Twitter. Og naturligvis: Veiene er meget glatte.

Også på Konnerud i Drammen meldes det om glatt føre.

– Vi har fått flere meldinger om glatte veier, bekrefter trafikkoperatør John Slinning ved Vegtrafikksentralen.

I tillegg til ulykkene på fylkesvei 170 har han også hørt om et sammenstøt på fylkesvei 34 i Oppland, og ellers meldinger om glatte veier i indre strøk på Romerike, i Follo og Østfold.

– Vi har folk i sving som skal få ordnet med dette, så vi har et håp om at det skal bedres, sier Slinning, som ber bilister kjøre etter forholdene og avpasse farten.