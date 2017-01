Glattisen fører til kø på legevakten

De glatte veiene har også gitt legevakten arbeid for kvelden. På Oslo legevakt strømmer det inn med pasienter med bruddskader.

Foto: Frode Hansen , VG

– Det er usedvanlig mange som kommer inn i dag og mange har også kompliserte brudd, sier vakthavende lege ved Oslo legevakt, Maciej Jacewicz til VG.

Underkjølt regn på mange veier: 15 ulykker på fire mil

– Vi må rette opp i mye



Det er fullt av ventende pasienter på Oslo legevakt. Svært mange av dem har bruddskader etter å ha falt på glattisen i Oslo.

– Og jeg som alltid bruker brodder, bare ikke i dag, forteller en kvinne som likevel er glad for at det hun trodde var brudd, ikke var det.

Jacewicz har knapt nok tid til å snakkende VG. Det koker på skademottaket.

– Mange har håndleddskader, skuldre er ute av ledd. Vi må rette opp mye, sier Jacewicz.

UFLAKS: Tove Brekke brakk håndleddet på vei hjem fra jobb tirsdag. Her får hun hjelp av gipstekniker Nora Nermann ved Oslo legevakt. Foto: Frode Hansen , VG

Flere ble tatt på senga av det glatte føret for både gående og kjørende tirsdag kveld. Mellom Moss og Vestby, en strekning på knappe fire mil, fikk politiet meldinger om 15 bilulykker.

Tove Brekke fra Sørumsand er en av de mange som har falt på glattisen i Oslo.

– I dag - jeg skulle gå fra jobben til trikken og jeg ser at det er glatt. Plutselig forsvinner bena under meg og jeg tar for meg med hånden, sier Tove Brekke, som endte opp med er brudd i håndroten.

Flere slet på Karl Johan

– GJØR DET JEG KAN: Dørvakt på Grand Hotel, Anton Palushaj, saltet gaten utenfor hotellet i håp om å unngå fall. Foto: Frode Hansen , VG

I Oslos hovedgate Karl Johan slet mange med å komme seg framover.

Flere mennesker falt og slo seg kraftig og en mann ble også hentet i ambulanse og fraktet til Oslo legevakt – og hadde åpenbart store smerter.

– Jeg gikk på en stjernesmell og forstuet en finger, forteller en kvinne.

Dørvakten på Grand Hotel Anton Palushaj tok saken i egne hender og begynte å salte på gaten utenfor.

VENSTRE PÅ TYNN IS: VG-journalist Jørn Pettersen kom Trine Skei Grande til unnsetning da hun rett og slett ikke kom seg av flekken på egen hånd. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg må jo gjøre det jeg kan for at folk og biler skal kunne komme frem, sier han til VG.

På Stortinget var det mottakelse for det diplomatiske korps – og utenfor stod det en lang rekke CD-registrerte biler – og mange av dem hadde store problemer med å komme seg frem på den speilglatte brosteinen, de nærmet danset rundt i gaten og måtte kjøre opp på fortauet for å få fast grunn under dekkene.

Venstres Trine Skei Grand fikk også problemer på glatta da hun kom ut av en drosje midt i gaten. – Og jeg som tok drosje fordi jeg ikke turte å ta trikken, sa hun og ble reddet inn på fortauet av VGs journalist.