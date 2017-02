Glatte veier og trafikkaos i hele Sør-Norge

Det er glatte veier i hele Sør-Norge. Politiet opplyser om flere ulykker som følge av glatt kjørebane, særlig på Østlandet.

– Det har kommet mye snø i dag, så vi har glatte partier i hele Østlandsområdet, sier Nils Aae, trafikkoperatør ved Statens Vegvesen region øst.

Flere biler har sklidd og snurret, en buss har havnet i grøfta i Bærum og flere tunge kjøretøy kommer ikke opp bakker. Over hele Sør-Norge melder politiet om glatt kjørebane.

Les også: Glatte veier: Har du ikke piggdekk? Da burde du lå bilen stå

Flere ulykker på E6

Ved vegtrafikksentralen merkes det at folk på Østlandet er på vei hjem fra vinterferie.

– Folk må ta det rolig og tilpasse farten. Noen steder er det saltet, men det kan komme glatte partier, er beskjeden fra Vegtrafikksentralen øst.

På E6 har det vært en ulykke mellom Espa og Minnesund, en annen ved Solli i Østfold og et uhell ved Vinterbro. Alle i retning Oslo.

Brøyter og salter i vest

På Vestlandet er alle enheter ute og salter og brøyter der det er behov.

– Det har vært glatte veier i alle utkantstrøkene. Det har særlig vært gale i Sogn, på Voss og i Hardanger, men også i Haugesund og Stavanger lenger sør, sier Lise Kristoffersen, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen på Vestlandet.

Tidligere lørdag var det to ulykker på E16 ved Vaksdal på grunn av de glatte veiene. Ingen personer ble skadet.

Glatt sørpå

Også på Sørlandet har det vært flere ulykker. Fem personer ble fraktet til sykehuset etter en kollisjon på E18 ved Stoa lørdag formiddag.

Et par timer senere ble to personer kjørt til sykehus for en sjekk etter en utforkjøring på E18 i Arendal. Ingen skal være alvorlig skadd.

Politiet i Follo melder at det er svært glatt på E6 ved Årungen, der en bil lørdag ettermiddag skled og traff en buss. I 18-tiden er det meldt om lange køer på strekningen.

Kolonnekjøring

Ved 18-tiden lørdag kveld var det kolonnekjøring både over Hardangervidda, over Hol - Aurland i tillegg til Vikafjellet.

– Nå og utover er vi mest spente på fjellovergangene. Det er flere kolonnekjøringer nå og vi følger med, sier Kristoffersen ved Vegtrafikksentralen vest.