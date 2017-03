Onsdag morgen skled fire biler av veien på E6 ved Vestby. Vakthavende meteorolog advarer om glatte veier i hele Sør-Norge utover formiddagen.

Det er 110 km/t fartsgrense på stedet hvor bilene mistet grepet, men politiet vet ikke hvor fort bilene har kjørt på strekningen, hvor det er svært glatt. Det er ikke meldt om alvorlige personskader

Vakthavende meteorolog: – Potensielt farlig

Lokalt mye nedbør og temperaturer rundt frysepunktet er årsaken til de vanskelige kjøreforholdene på Øst- og Vestlandet.

– Det er gårsdagens regn og smelting som frøs nå i morges og alle småveier i området er potensielt farlige, sier Vibeke Thiness, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Hun opplyser at minusgradene holder seg fram til 11-12 tiden i dag, og at folk i hele Sør-Norge må være forberedt på å møte glatte veipartier.

– Man kan ikke stole på at saltet tar når det klarner opp heller. En del salt som har blitt lagt på over vinteren har blitt dratt ut allerede. Ta det derfor pent i formiddagstimene, og så håper vi at saltet til slutt virker, sier Thiness.

Hun opplyser at det også kan komme noe snø før det blir mildere.

Politiet advarer

Politiet i Romerike, Søndre Buskerud og Haugesund, samt veitrafikksentralen vest, melder om glatte veier natt til torsdag.

Politiet i Haugesund varsler om glatte veier flere steder i distriktet.

– Veitrafikksentralen er varslet, og Mesta er på vei ut for å salte. Kjør forsiktig i mellomtiden, er oppfordringen i Haugesund, mens veitrafikksentralen melder at det stedvis er svært glatte veier i Sogn og Fjordane og på Karmøy på grunn av utvasking av salt og påfrysing.

I Romerike er det glatt på flere veier, og i Søndre Buskerud opplyser politiet at fylkesvei 319 mellom Svelvik og Drammen er svært glatt.

–Det kan gjelde andre veier også, så vær oppmerksom og kjør forsiktig, skriver politiet på Twitter.