Glatte veier: Har du ikke piggdekk? Da burde du lå bilen stå

Det meldes om svært glatte veier over store deler av landet torsdag morgen.

– Vi har observert underkjølt regn i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Nå er nedbøren på vei inn til Oslo, så her vil det i løpet av formiddagen nok bli svært glatte veier, sier vakthavende meteorolog Kristian Gislefoss til VG.

Statens Vegvesen advarer i morgentimene torsdag på Twitter om svært glatte veier.

Vestfold kollektivtrafikk opplyser til NRK torsdag morgen at alle busser i fylket er innstilt, bortsett fra i Sande og på hovedveiene i Tønsberg og Horten.

Bussene blir stående til det er forsvarlig å kjøre igjen.

Politiet i Telemark skriver følgende på Twitter: «Det regner nå mer og det er speilglatt på vegene. De som ikke har piggdekk må la bilen stå».

Ved Voss skled en skolebuss av veien like etter klokken 08.00. En elev måtte reddes ut. Avisa Hordaland er på stedet, og melder at veien har et tynt lag med is

– Det er helt såpeglatte veier her, og det var heller ikke saltet. Bussen har bare sklidd rett av veien, sier avisens redaktør Geir Geitle til VG.

Ifølge Gislefoss vil det være glatte veier oppover mot Mjøsa.

– Slik det ser ut nå kan vi nok forvente oss underkjølt regn helt opp til Lillehammer, og veiene vil nok være glatte helt opp til fjellområdene på Østlandet, sier han.

Som politiet sier Gislefoss at de som bor på Østlandet og ikke har piggdekk, burde vurdere å la bilen stå.

– Man burde absolutt kjøre forsiktig, for det kan bli veldig glatt. Jeg ville også latt være å kjøre i dag hvis man ikke må.



– Regnet fryser med en gang det treffer bakken, så det er ikke lett å se at veiene er glatte.

Flere biler trenger bilberging



Like etter klokken 09.00 melder politiet i Telemark at det er kaos mellom Bø og Lunde, og at mange biler trenger bilberging på det glatte føre.

Også i Trøndelag fører glatte veier til problemer i morgentimene. Dette skrev politiet i Sør-Trøndelag på Twitter:

«Melder at det er svært glatt på flere veger i Sør-Trøndelag. Flere trailere står. Underkjølt regn mellom Oppdal og Fagerhaug», før de fulgte opp med:

«Mens patruljen er på stedet kommer et nytt vogntog og sklir inn i det første. Veldig glatt på stedet.»

Ifølge Gislefoss vil veiene kun være glatte torsdag.

– Det ser ut til at det underkjølte regnet vil gi seg i løpet av ettermiddagen og kvelden. Det er litt vanskelig å si når det vil avta, i Oslo er det kanskje borte innen rushtiden.