Kvinne funnet alvorlig skadet på Gjøvik

Politiet ber publikum om hjelp etter at en kvinne i slutten av 30-årene ble funnet skadet utenfor en bolig på Gjøvik søndag.

I en pressemelding skriver Innlandet politidistrikt at kvinnen har alvorlige skader, og at hun er under behandling ved Ullevål universitetssykehus. Tilstanden hennes er beskrevet som alvorlig.

Kvinnen, som er i slutten av 30-årene, ble funnet klokken 09.00 søndag morgen.

Politiet vet ikke hva som har skjedd med kvinnen eller hvor lenge hun har ligget utendørs. Politiet har derfor startetetterforskning for å finne ut om det er en kriminellhandling eller ei, skriver politiet i pressemeldingen.

Nå ber politiet publikum om hjelp for å finne ut hva som kan ha skjedd, og var i det aktuelle området fra lørdag klokken 19.00 til søndag klokken 09.00 om å ta kontakt med dem.

– De kan ha sett eller hørt noe som kan fortelle oss hva som har skjedd. Ikke kvi dere for å ta kontakt, la oss avgjøre om din opplysning er viktig eller ei, skriver politiet.

Kvinnens nærmeste pårørende er ifølge politiet varslet.

– Vi vil ikke gå nærmere inn på skadeomfanget av hensyn til etterforskningen. Vi vet ingenting om hva som har skjedd med kvinnen, sier politiadvokat Qasim Bhatti til VG.

Han opplyser at kvinnen bor i området der hun ble funnet, og understreker at politiet er svært interessert i tips fra publikum.

– Mistenker dere at det har skjedd noe kriminelt?

– Vi vet ikke på nåværende tidspunkt om det har skjedd noe kriminelt, men vi utelukker det ikke, sier politiadvokaten til VG.