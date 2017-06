De største SFO-ene i kystbyene Grimstad, Kristiansand og Farsund serverer makaroni, pølser, pizza og kjøttboller. Noen SFO-er kjøpte ikke noe fisk i hele fjor.

Det opplyser NRK, som har gått gjennom alle matkvitteringene fra 2016 for de største SFO-ene i de tre sørlandsbyene. I Farsund ble det ikke handlet inn et eneste fiskeprodukt. De stedene der det handles inn fisk, er det stort sett snakk om billige fiskekaker som pålegg.

Helsedirektoratets retningslinjer for SFO pålegger dem å servere fisk en til to ganger i uka og gå i bresjen for fisk og begrense bearbeidet kjøtt.

SFO-ene forklarer funnene med at fisk, særlig ren fisk, rett og slett er for dyrt, og barna er fryktelig kresne.

De mener foreldrebetaling på 5 til 7,50 kroner dagen ikke er nok til å kjøpe fisk, frukt og grønnsaker. Divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Linda Granlund, er ikke enig.

– Det blir for lettvint å servere pølser og kjøttboller. Dessuten tror jeg ikke ei pølsepakke er noe særlig billigere enn ei frossenblokk med fisk, sier Granlund.