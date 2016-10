Tidligere stortingsrepresentant og direktør i Datatilsynet, Georg Apenes, er død, 76 år gammel.

Østfold Høyre bekrefter overfor VG at Georg Apenes døde søndag.

Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, sier han mottar Apenes' bortgang med sorg.

– Han var viktig for Høyre, men også en viktig samfunnsdebattant. Han var opptatt alltid av de prinsipielle spørsmålene i politikken. Det var også bakgrunnen for at han ble direktør i Datatilsynet, der han markerte grenser for statens makt og personvernet og den individuelle frihet, sier Sanner, som også omtaler Apenes som fargerik.



Apenes ble av enkelte sett på som kontroversiell, blant annet fordi han ikke var redd for å snakke mot sitt eget parti. I 2008 bestemte Høyres lokallag i Fredrikstad seg for å ekskludere Apenes. Bare to dager senere gikk de tilbake på den beslutningen. Apenes selv kalte hele prosessen for «ynkelig».



– Varm og inkluderende



Stortingsrepresentant for Østfold Høyre, Ingjerd Schou, beskriver Apenes som en ruvende skikkelse med ordet i sin makt.

VIL SAVNE HAM: Ingjerd Schou beskriver Apenes som en mann man alltid kunne skubbe seg på. Foto: Kristian Helgesen , VG

– Vi har visst at han har vært dårlig en stund, og nå har vi mistet en sterk og viktig røst. Det var ikke alltid vi var enige og av og til var han fandenivoldsk. Men jeg vil savne ham veldig, og jeg håper jeg klarer å videreføre mange av tingene han har stått for.

Hvordan var han som politiker?

– Han var aldri redd for å stå alene, og han var en sterk og synlig. Han har betydd svært mye for Østfold Høyre gjennom mange år på Stortinget. Han har gjort at vi har mange representanter inne på Stortinget og han har også fått opp den politiske interessen.

– Han var varm og inkluderende, og han behersket pennen. Han kompromisset aldri og var en rettskaffen mann man alltid kunne skubbe seg på. Han sto fjellstøtt uansett, fortsetter Schou.

Fantastisk humor



Ingeborg Moræus Hanssen, som tidligere blant annet var kinosjef i Oslo, var en nær venn av Apenes.

– Vi har lange røtter. Våre foreldre kjente hverandre, og vi har kjent hverandre siden vi var unge. Han giftet seg med en vestfolding, og det gjorde jeg også, så vi måtte jo holde ut, ler Hanssen.

På Facebook beskriver hun Apenes som en bauta i vennekretsen. «Han var en sterk og nødvendig stemme i fellesrommet. Fred over hans minne.», skriver hun videre. Overfor VG utdyper hun:

– Georg var glad i å holde kontakten med vennene sine. Han var en bauta i vennekretsen, han elsket å holde taler, og han hadde en fantastisk humor. Det blir litt smått nå som Georg har blitt borte, sier hun.

– Han var glad i farger, og gikk i rød golfjakke. Det var ikke så vanlig i mitt miljø, sier hun.

– Han var sin egen

STOR RESPEKT: Georg Apenes var ekstremt kunnskapsrik, og opptrådte ofte uavhengig av partilinjene, mener vennen Per Edgar Kokkvold. Foto: Knut Erik Knudsen , VG

– Georg Apenes var ekstremt kunnskapsrik, ekstremt belest, og en politiker av en type det finnes for få av i dag, sier tidligere leder av Pressens Faglige Utvalg, Per Edgard Kokkvold:

– Jeg kjente ham ikke bare gjennom arbeidet med presseetiske saker, men han er også som venn. Han er en av de offentlige personer i landet jeg har hatt størst respekt for. Når jeg tenker på ham, kommer jeg i det lille verset, et gruk, av danske Piet Hein: «Lille kat, lille kat, lille kat på veien: Hvis er du, hvis er du? – Jeg er sgu min egen». Han gikk ikke på akkord med noe, og var en type politiker vi har for få av i dag. Som ikke er så nøye med partilinjene, men står på sin egen oppfatning. Ikke alle politikere kan være slik, men i dag har vi for få av dem. Georg Apenes var ekstremt belest, ekstremt kunnskapsrik og kom inn i politikken med et stort bakland, ikke som en politikertype som klatrer sin karriere inne i partisystemet, sier Kokkvold

21 år i Datatilsynet



Apenes ble født 5. april 1940, bare fire dager før Tysklands naziokkupasjon av Norge. Han vokste opp i Fredrikstad, som sønn av sorenskriver Christian B. Apenes og Inger Johanne Apenes.

Han var gift med Ingrid I. Willoch, også hun Høyrepolitiker og tidligere varaordfører i Fredrikstad.

Apenes var utdannet jurist, og jobbet som både dommerfullmektig og advokat. En periode var han også journalist i Fredriksstad Blad, før han ble valgt inn på Stortinget for Høyre i 1977. Han ble gjenvalgt både i 1981 og 1985.

Senere jobbet han som direktør for Datatilsynet, fra 1989 til 2010. Nåværende direktør tilsynet, Bjørn Erik Thon, tok over etter Apenes. Han sier mange er lei seg på arbeidsplassen i dag.

– Mange her har jobbet med han og hatt ham som sjef. Apenes var en personkjempe som var klar, tydelig og prinsipiell. Han var respektert i alle miljøer, og en retoriker vi aldri har sett maken til.

Thon mener han klarte det viktigste av alt som direktør for Datatilsynet, nemlig å sette personvern på dagsorden.

– Han gjorde Datatilsynet til en kjent og sterk institusjon. Det er vi svært takknemlige for i dag.

I 2010 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Mye omtalt drapssak



I 1978 fant Georg Apenes sin mor knivdrept i hennes hjem. Saken fikk stor medieomtale etter datidens standard, men politiet klarte ikke å finne gjerningspersonen. Selv om de siktet en mann, som viste seg å være uskyldig, fem år senere.

Først nesten tre tiår senere, i 2006, kom det inn et tips som skulle løse saken. Mannen det da ble tipset om tilsto umiddelbart. Politiet festet lit til tilståelsen, og anså saken som oppklart. Ettersom mannen hadde vært 14 år da drapet skjedde, og saken var foreldet, ble den likevel henlagt.