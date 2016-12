Ukjent smuglerrute på Oslo lufthavn

OSLO LUFTHAVN (VG) VG har testet hvor enkelt man kan få med seg taxfree-varer fra flyplassen – uten å fly.

De fleste reiser gjerne til Sverige for å handle billig alkohol, tobakk og andre varer.

Men man trenger faktisk ikke å forlate landet for å skaffe seg taxfree-produkter, men det betyr ikke at det er lovlig.

VG har mottatt tips om at det finnes en meget enkel måte å sikre seg dette på Gardermoen. Vi dro til flyplassen for å undersøke om det er så lett som vi ble fortalt.

Kjøpte refunderbar billett

Ved å bestille en Fullflex-billett til utlandet, kan man gå gjennom sikkerhetskontrollen og inn i taxfreen som normalt. Poenget med å kjøpe denne billettypen er at den kan avbestilles når man er ferdig med handelen.

UTGANGEN: Like utenfor taxfreebutikken er det skiltet til utgangen hvor passasjerer som har vært i utlandet må velge mellom å passere på rødt eller grønt i tollen. FOTO: DAVID ANDRESEN VESTENG, VG

VGs journalister kjøpte flybilletter Stockholm gjennom Norwegian, med hjemreise dagen derpå. Deretter var det bare å sjekke inn på vanlig måte og spasere rett inn på Duty Free-butikken i avgangsområdet.

Alternativ vei ut



Mange tenker kanskje at når man først er forbi sperringene på utenlandsdelen, så må man ut og fly. Men av mange ulike årsaker må flyplassen ha en alternativ vei ut dersom man må avbryte reisen. Dette gjelder da også Oslo lufthavn.

Etter å ha betalt for varene, forlot VG taxfreebutikken med mål om å finne veien ut som vi hadde blitt tipset om.

Dette viste seg å være langt enklere enn først antatt.

Skiltet mot utgang



Skiltet mot utgangen er tydelig synlig like på utsiden av Duty Free-butikken. Uten noen form for kontroll av hva vi hadde kjøpt av varer, kunne vi ta trappen ned til rullebåndene hvor alle som kommer fra utenlandsreiser henter bagasjen sin. Der får man valget mellom å fortolle varene på rødt, eller passere videre på grønt.

UTENLANDSAVDELINGEN: Passasjerer som skal fly utenlands går gjennom disse dørene for å komme inn til taxfreebutikken. Foto: David Andresen Vesteng , VG

Selv om man har handlet innenfor kvoten er det i dette tilfellet ikke lovlig å passere på den grønne siden. Man må nemlig ha vært i utlandet mer enn 24 timer for å få lov til å ta med seg taxfree-varer inn i landet.

Returnerte varene



Av den grunn valgte VG å gå på rødt hvor vi fikk beskjed om å returnere varene i butikken, mot at vi fikk tilbake pengene. Deretter var det bare å kansellere flybilletten.

Tor Fredriksen, seksjonssjef ved Grensekontrollseksjonen i Tolletaten på Gardermoen, forteller at de lever fint med dagens løsning og beskriver det som et marginalt problem.



– Jeg ser at det finnes en mulighet til å misbruke systemet for dem som ønsker å bruke tid og krefter på det – de må ta en dag fri, kjøpe billetter og gjøre hele den runddansen. Kanskje enkelte, i noen ytterst få tilfeller, ønsker å gjøre det på den måten, men de risikerer å bli stoppet av Tollvesenet, få en bot og miste varene, forklarer Fredriksen.

TOLLEN: VG gikk på rødt og leverte varene som ble kjøpt på taxfreebutikken. Vi fikk refundert pengene, siden VGs journalister ikke hadde vært i utlandet i mer enn 24 timer. Foto: David Andresen Vesteng , VG

Daglige stikkprøver

At det ikke er et kontrollpunkt mellom avreise- og ankomstområdet beskriver han som et ressursspørsmål.



– Vi må jobbe risikostyrt og målrettet og da har vi ikke funnet rom for å prioritere det. Selv om man har kjøpt taxfree-varer og avbryter reisen så skal man passere rødt eller grønt filter hos Tollvesenet, sier Fredriksen.



Om du likevel skulle la deg friste, så har han følgende advarsel:



– Hver eneste dag er det stikkprøvekontroll, forklarer Fredriksen.

Tollvesenets ansvar

Avinor drifter Oslo lufthavn og stiller lokalene til disposisjon for Tollvesenet på Gardermoen.

– Dette er Tollvesenets ansvar, og Avinor ønsker derfor ikke å kommentere denne saken, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa til VG.

Kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Lasse André Vangstein, bekrefter at det også ved Bergen lufthavn Flesland er mulig å få med seg taxfree-varer fra flyplassen uten å fly.

– Det er fysisk mulig på Flesland som på Gardermoen. Men man må gjennom tollfilteret, sier Vangstein.

Mulig også i Sverige



Dette kan også gjøres på Stockholm Arlanda Lufthavn. Det svenske tollvesenet skriver i en e-post til VG at det har vært tilfeller av personer som har blitt stoppet i tollen uten å ha vært ute og reist.

– De vi har kontrollert har vært inne på flyplassen for å handle såkalte taxfree-varer, skriver Sofia Hellqvist.

Det finnes ikke statistikk som viser hvor mange som har blitt stoppet i tollen uten å ha vært ute og reist, men ifølge det svenske tollvesenet skjer det «nå og da».