Norwegian: – Motvind førte til syv timers forsinkelse

174 Norwegian-passasjerer på vei fra Oslo til Las Palmas måtte overnatte på flyplassen i Malaga for at piloter og mannskap skulle få lovpålagt hvile. Selskapet forklarer hendelsen med uventet mye motvind.

Direkteavgangen fra Gardermoen til Gran Canaria fredag kveld skulle ta knapt seks timer. Turen tok nesten tretten timer, etter at flyet måtte lande i Malaga fordi hviletiden til piloter og mannskap hadde gått ut.

Passasjer Jan Andreas Pettersen (48) er ikke fornøyd med å ha måttet sitte syv timer på flyplassen i Malaga. Han mener Norwegian burde skjønt at det var stor sannsynlighet for at flyet ikke ville nå frem.

– Norwegian burde forstått



– Flyet var en time forsinket fra Oslo. Da vi fikk beskjed fra kapteinen om at flyet måtte snu, hadde vi passert Malaga, og var en og en halv times flytid unna Las Palmas. Vi brukte nesten like lang tid til Malaga, rundt en time. Norwegian burde forstått at dette ikke ville gå allerede før avgang fra Oslo, sier han.

Kommunikasjonsmedarbeider Tonje Næss i Norwegian sier at motvind var årsak til at flyet ikke rakk frem til Las Palmas før hviletiden gikk ut.

– Flytiden ble dessverre litt lenger enn forventet på grunn av mer motvind enn forventet. Når det da viste seg at besetningen ikke ville nå frem til Las Palmas før de gikk ut på tid, ble vi nødt til å lande for at besetningen skulle få sin myndighetspålagte hviletid, sier Næss.

Marte Fagerlie (24) og samboer Njål Vadla (28) ble også berørt av forsinkelsen.

En time forsinket fra Oslo



– Vi opplever dette som veldig trasig og helt unødvendig. Flyet var en time forsinket fra Oslo, og Norwegian må ha visst at flyet ikke ville rekke frem før hviletiden gikk ut. De burde ha informert passasjerene før avgang i Oslo, slik at vi fikk velge om vi ville være med, eller ikke.

– Norwegian skylder på motvind?

– Noe må de ha å skylde på. De burde ha forstått det uansett, sier hun.

Fagerlie sier at hun og samboeren, og flere andre passasjerer, ble henvist til å sove på gulvet på flyplassen i Malaga.

– Det var mange barnefamilier ombord, med slitne unger. Jeg syntes synd på dem.

Tonje Næss sier at det stemmer at flyet var forsinket ut fra Gardermoen, men at kapteinen likevel beregnet at han ville rekke frem til Las Palmas innenfor gitt tidsramme.

Avvik er uakseptabelt



– På grunn av mer motvind enn forventet gikk det dessverre ikke og vi måtte derfor lande i Malaga, da det var kortere dit enn til Las Palmas. Hviletiden til besetningen er strengt myndighetsregulert og selv små avvik er uakseptabelt.

– Har Norwegian for lite å gå på når motvind kan forlenge flytiden så mye at hviletiden går ut før flyet har landet på endedestinasjonen?

– Sikkerheten kommer alltid først og vi må alltid følde de myndighetspålagte reglene om hviletid, selv om det en sjelden gang kan medføre et ekstra stopp. Det er selvfølgelig frustrerende for de berørte passasjerene og det beklager vi.

Flyet gikk fra Oslo klokken 19.30 og skulle landet i Las Palmas snaue seks timer senere. Passasjerene fikk reise fra Malaga klokken 07.55 lørdag morgen og landet i Las Palmas klokken 09.15. Da hadde passasjerene tilbrakt syv timer på flyplassen i Malaga.

Forsøkte å skaffe hotell



På spørsmål om Norwegian forsøkte å skaffe hotellovernatting til passasjerene, sier Næss:

– Det ble forsøkt å skaffe hotell til passasjerene, men det var dessverre ikke ledige hoteller eller transport i Malaga i går kveld. Passasjerer som likevel selv fikk ordnet med overnatting på egen hånd, kan søke om refusjon.

Passasjerene VG har snakket med, reagerer på at de måtte overnatte på flyplassen.

– Vi måtte bare sitte der. Det var ikke snakk om hotellovernatting, men vi fikk 30 euro til mat og drikke, sier Pettersen.

Han er på tur med broren og som skal være på Gran Canaria i en uke.

– Dette var en veldig dårlig start på ferien, sier han.