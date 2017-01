Frykter nytt pass-kaos på Gardermoen

NHO frykter en gjentakelse av fjorårets pass-kaos. Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) innrømmer at det kan bli køer også i sommer.

– Selv med full bemanning er det ikke til å unngå at det vil være noe kø på inn- og utgående grensekontroll grunnet omfattende passasjertrafikk, sier Amundsen til Aftenposten.

Justisministeren understreker at det er satt inn tiltak for å hindre at kaoset gjentar seg. Han viser blant annet til at Øst politidistrikt har fått ekstra midler og at det er kommet flere årsverk til Gardermoen etter at flyplassen på Rygge ble lagt ned.

NHO føler seg langt fra sikker på at problemene er borte, og viser blant annet til at det er ventet en økning i antall passasjerer som skal inn og ut av Oslo lufthavn.

– Dagens grensekontroll er underdimensjonert, både når det gjelder bemanning og tilgang på utstyr for å utføre elektronisk passkontroll, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier det er avgjørende for en samlet norsk reiselivsnæring at Oslo lufthavn fungerer godt.

– Alternativt vil mye av denne trafikken havne i andre land, og Norge vil miste betydelige inntekter, sier NHO Reiseliv-sjefen.

