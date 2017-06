Ferien gikk fløyten i nødpasskøen på Gardermoen

Lørdag var et Norwegian-fly til Malaga var mer enn 12 timer forsinket, og ventetiden i nødpasskøen på Gardermoen så lang at flere passasjerer mistet flyene sine.

– Jeg synes de kan vise litt medmenneskelighet. Det er selvfølgelig vår egen feil at vi ikke oppdaget at passet til sønnen vår var utgått, men de kan i hvert fall prioritere passasjerene som skal først av gårde først, sier Tanja Tellinga Hovde.

Da VG møtte familien Hovde på Gardermoen lørdag ettermiddag hadde de stått 2,5 time i nødpasskøen, og det var 15 minutter til flyet de egentlig skulle vært med til Kroatia skulle gå.

– Vi rekker jo ikke det flyet nå, så jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Nå får vi i hvert fall stå her til vi har skaffet Christoffer pass, så får vi se om vi bestiller oss en ny ferietur, sier hun.

I NØDPASSKØ: Tanja Tellinga Hovde, Glenn Hovde, Christoffer Hovde (12) mistet flyet sitt til Kroatia lørdag. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Tanja forteller at de ringte til Gardermoen i dag tidlig da de oppdaget at sønnens pass var utgått.

– Da sa de at vi burde møte opp en time tidligere enn vi tenkte, så skulle det ordne seg, sier hun.

– Folk er frustrerte



De forteller at de akkurat har snakket med en familie på fire som forlot flyplassen etter at de hadde mistet flyet sitt på grunn av den lange køen.

– Folk er lei og frustrerte. Betjentene som sitter her har ansvar for kunder og mennesker. Vi har spurt hvorfor det tar så lang tid, men da har vi bare blitt møtt med arrogante holdninger. De ppplyste til oss at det tar så lang tid fordi de driver med opplæring av nye ansatte på nødpasskontoret, men jeg synes det er veldig rart tidspunkt å gjøre det en lørdag midt i ferietiden, sier Glenn Hovde.

Finn Iunker har satt seg ned på gulvet i køen med PC-en sin for å bestille nye billett, fordi han ikke rekker flyet sitt på grunn av nødpasskøen.

– Jeg skulle reist til Nice på språkkurs i dag, men nå har jeg sittet her i tre kvarter uten at det har vært noe bevegelse i køen, så nå har jeg bestilt ny billett til i morgen. Nå må jeg løpe av gårde å få bagasjen min av flyet jeg egentlig skulle vært på, sier han, og forsvinner nedover gangen.

MÅ REISE I MORGEN: Finn Iunker ventet så lenge i nødpasskøen at han mistte flyet sitt, og måtte bestille nye billetter. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

På telefon opplyser grensekontrollør Samir Rzaev til VG at den lange ventetiden skyldes ferietid og økte henvendelser om nødpass.

– Vi er bemannet som vi skal. Opplæring driver med hele tiden, men det har ikke vært noen under opplæring her i dag så vidt jeg vet. Men folk som ikke har gyldig pass må alltid møte opp i god tid før avgang, sier Rzaev.

– Det er leit om folk har mistet flyene sine. Men det er passasjerenes ansvar å ha gyldig pass, sier han.

Skulle reist til Spania i dag tidlig



På restauranten O'Learys sitter Inger Lise Hallgren og Vigbjørn Halvorsen. De skule egentlig reist til Malaga med Norwegian klokken 06.30 i dag, men klokken 17.45 hadde de enda ikke kommet seg av gårde.

– Vi fikk tekstmelding fra Norwegian rundt klokken 20.00 i går kveld om at flygingen var utsatt til klokken 13.30 i dag. Så fikk vi ytterligere meldinger om at flyet var enda mer forsinket. Men det er ingen fra Norwegian som har snakket med oss om hvorfor flyet er så forsinket, så vi vet ikke om vi kommer oss av gårde i kveld, forteller Hallgren.

Hun skal på en kort ferietur, og har en datter, svigersønn og barnebarn som venter på henne i Spania.

– Norwegian kan ikke få lov til å holde på sånn, med store forsinkelser og uten noe informasjon på flyplassen. De løper fra ansvaret sitt, og de løper fra kundene sine.

SKULLE REIST I DAG TIDLIG: Vigbjørn Halvorsen og Inger Lise Hallgren måtte vente en lang dag på Gardermoen før flyet deres endelig kom seg avgårde. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

– Det er helt respektløst overfor oss kunder. Vi vet ikke hvorfor vi ikke kommer oss av gårde, og vet ikke om flyet blir ytterligere forsinket. Da jeg oppsøkte servicedesken til Norwegian var det ingen der. Jeg forsøkte å ringe dem, men etter å ha ventet i telefonen i en og en halv time ga jeg opp, forteller hun.

Halvorsen er i et reisefølge på 15 personer, som egentlig skulle deltatt i en 40 års feiring i Spania i kveld.

– Nå rekker vi ikke det, så vi får forsøke å finne på noe annet sammen med jubilanten i morgen.

Ba om frivillige



Tidligere denne uken sendte Norwegian ut forespørsel til alle passasjerene som skulle til Malaga på denne flygingen, der flyselskapet søkte frivillige som kunne tenke seg å bestille alternative billetter, for en kompensasjon på 150 euro.

Halvorsen slo til på tilbudet, og bestilte seg nye billetter med SAS. Men da han ga Norwegian beskjed, fikk han beskjed om at det var for sent å booke om, og at antallet passasjerer på flighten nå var i orden.

– Norwegian opplyste at om jeg ville kansellere billetten hos dem, måtte jeg også kansellere hjemturen. Det synes jeg er utrolig dårlig kundebehandling, sier han.

Først litt over klokken 19.00 i kveld, over 12 timer etter den opprinnelige avgangen, kunne Hallgren og Halvorsen gå ombord i flyet til Malaga.

– Da luktet toalettene pyton, og det var så seigt på gulvet at skoene satt fast. Jeg opplever dette som utrolig lite tillitsvekkende, skriver Hallgren i en sms til VG.

– Innleid fly



–Vi beklager at denne flyvningen ble forsinket. Vi måtte operere avgangen med et innleid fly, som dessverre gjorde at det gikk noe tid til flyet var klart. Vi forstår at forsinkelsen må ha vært en frustrerende opplevelse, som vi bare kan beklage, skriver presseansvarlig Danile Kirchhoff i en e-post til VG.

– Passasjerene ble informert på sms, og samarbeidspartnerne våre på flyplassen skal være behjelpelig med informasjon, skriver han.

Kirchoff oppfordrer passasjerene å ta kontakt med Norwegians kundeservice eller via hjemmesiden.

– Vi håper alle om bord sitter godt og får en god ferie til tross for en utfordrende start, som vi igjen beklager, skriver han.