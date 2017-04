Anmeldelse av nye Gardermoen

GARDERMOEN (VG) I morgen er det offisiell åpning av utvidelsen på Oslo hovedflyplass, Gardermoen. Kan den bryne seg mot de aller fremste flyplassene i verden?

Ny pir, Oslo lufthavn, Gardermoen

Arkitekt: Nordic – Office of Architecture

Byggherre: Avinor

Arkitektene mener den nye piren gjør Gardermoen til en flyplass vi kan være stolt av. Publikum har allerede i flere måneder kunnet gjøre seg opp en mening selv, for før den offisielle åpningen torsdag 27. april er piren tatt gradvis i bruk. Til tider har det vært kaotisk, men de fleste har nok opplevd den nye piren som både lys, luftig og elegant.

Utvidelsen er høyst nødvendig. Med den økende trafikken flyplassen har fått de senere årene (25 millioner passasjer i 2016) har de to opprinnelige pirene til tider vært like fulle som Times Square i rushtiden. Med nybygget får Gardermoen en kapasitet oppimot 32 millioner passasjerer årlig.

Selv om det gjenstår enkelte byggearbeider, er kaoset ryddet bort, taxfreeområdet er klart, og hovedinntrykket er riktig tiltalende. Men det er noen små skjønnhetsfeil. Og nå er det kanskje på tide å rive den midlertidige pir B, som definitivt ikke står i stil til resten av flyplassen?

Nordisk følelse

Den nye piren oppleves frisk og ny, samtidig som hovedtrekkene bygger videre på den nordiske materialbruken fra sentralbygget, med limtrebjelker og store glassflater. Nybygget har et miljøkonsept som gjør at størrelsen på vinduene utvides når du nærmer deg sentralhallen. Dette slipper inn lys, og den buede linjen som skiller glasset og takflaten gir den nye piren en distinkt karakter.

Ett av særtrekkene ved den opprinnelige innsjekkingshallen er det store, bølgende taket. I nybygget er det også lagt stor vekt på taket, som i innenriksavdelingen i øverste etasje har et stort tønnehvelv. Dette gjør at den nye piren fra utsiden ser ut som et rør, noe som understreker opplevelsen av at denne delen av flyplassen er nyere enn resten.

I utenriksavdelingen i etasjen under er taket nøytralt. Men ytterst mot fasaden er det åpent opp til taket (for at innenrikspassasjerene skal komme ned til gaten via rulletrapper), noe som gir utenriksetasjen et luftig preg. Den nye piren bæres av både limtrekonstruksjonene og betongsøyler. Dette reduserer dimensjonene på de bærende konstruksjonenes slik at de ikke dominerer.

NYE OSLO LUFTHAVN Oslo lufthavn ble først åpnet i 1998 med en teoretisk kapasitet på 17 millioner reisende i året. I 2016 håndterte flyplassen over 25 millioner passasjerer.



Nye Oslo lufthavn forventer å kunne håndtere opp mot 32 millioner passasjerer.



Utbygningen av nye Oslo lufthavn har kostet 14 milliarder kroner.



Terminalen øker med 117 000 m² fra 148 000 m² til 265 000 m².

Kapasiteten i avgangshallen har økt med 34 nye innsjekkingsskranker, sikkerhetskontrollen er utvidet med 12 nye sluser.



Antall serveringssteder øker fra dagens 20 til 37, antall kiosker øker fra 6 til 10 og antall butikker øker fra 12 til 21.

Det som er gått tapt er den store glassveggen i sentralhallen. Den luftige følelsen glassveggen ga oppleves nå bare ute på sidene. Resten av overgangssonen mellom gammelt og nytt er fylt opp av ulike elementer, der de eggformede butikkpaviljongene tiltrekker seg mest oppmerksomhet.

At en av paviljongene mangler buetak er ille fordi det flate taket med ledninger er godt synlig der den ligger nærmest inntil rulletrappen opp til innenriksavdelingen.

Erfarne arkitekter

Nybygget er tegnet av Nordic – Office of Architecture. Under navnet Aviaplan tegnet de også første byggetrinn som åpnet i 1998. Erfaringen med Gardermoens første fase har gitt dem flere oppdrag internasjonalt, og nordiske arkitekter regnes nå blant de fremste ekspertene på flyplasser.

Den nordiske modellen med lyse og funksjonelle interiører der det legges vekt på kommunikasjonsflyt og design har fått gjennomslag i mange land. Med sin distinkte karakter står nybygget seg godt i en internasjonal designsammenheng.

Karakteren fremkommer gjennom en elegant ytre form og en behersket bruk av dekorelementer innvendig. Takflatenes rutemønster suppleres av boksene med tekniske installasjoner. De har bakgrunnsbelyste dekorelementer som kan minne om snøfall. Helheten er elegant, og fornyelsen av estetikken bringer Gardermoen tilbake i internasjonal klasse.