Advarer mot mer passkaos på Gardermoen

Timelange køer og underbemanning på Gardermoen gjør at flyselskapene truer med å legge nye ruter til andre flyplasser.

Ifølge Aviors målinger er det til tider opptil en og en halv time kø ved

passkontrollene på Gardermoen.

– Det betyr at folk mister forbindelsene sine og det blir en ekstrakostnad både for den enkelte og for flyselskapene, sier Torbjørn Lothe, direktør i NHO Luftfart.

Han frykter at flyselskapene ikke ønsker å legge nye ruter til Gardermoen på grunn av køene i passkontrollen.

Kraftig underbemannet

Det er ifølge Oslo Lufthavn og NHO Luftfart to hovedgrunner til kødannelsen.

Direktør i NHO Luftfart, Torbjørn Lothe mener de elektroniske passleserne fungerer dårlig på Gardermoen i dag. Foto: Stian Lysberg Solum , NTB scanpix

– Politiet i passkontrollen er underbemannet med rundt 50 personer. Det andre er at de elektroniske passleserne fungerer dårlig i Norge. Maskinene er i dag veldig ustabile. Det gjør at folk ikke tør å bruke dem, og de gir ikke den avlastningen man ønsker, sier Lothe.

Fakta om passtrøbbelet på Gardermoen * Politiet på Gardermoen har for lite folk til å gjennomføre en effektiv passkontroll. Ifølge beregninger er de underbemannet med 50 kontrollører. * I den nye terminalen som skal åpnes i år vil antall kontrollpunkter for passkontroll bli utvidet fra 5 til 14. * Politiposten på Gardermoen måtte flere ganger i 2016 stenge fordi alt tilgjengelig personell måtte brukes i passkontrollen. Og i juni 2016 ble det varslet at politiet ved Oslo lufthavn ikke hadde kapasitet til å utstede nødpass. * NHO Luftfart og Avinor er bekymret for en gjentagelse av fjorårets passkaos og har derfor sendt bekymringsbrev til Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, og Øst politidistrikt.

I 2016 var det spesielt lange køer i grensekontrollene Gardermoen og NHO Luftfart anslår at flyselskapene i fjor tapte 50 millioner på grunn av køene.

– Vi er veldig bekymret for utgiftene og driftsforstyrrelsene skal forverres. Vi er også bekymret for at viljen blant flyselskapene til å utvikle nye ruter svekkes, sier Lothe,

Kan gå utover nye ruter

SAS bekrefter at køkaoset ikke er til fordel for flyplassen.

– Infrastrukturen på Oslo Lufthavn er blant de ting som man tar hensyn til ved valg av ruter av nye etableringer, og det er klart at en bremsekloss som dette ikke taler til Oslo Lufthavns fordel, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Han forteller at køene har ført til at SAS i flere måneder har slitt med forsinkelser.

FORSINKELSER: Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS sier at køene i passkontrollen gir flyselskapene forsinkelser og store ekstrakostnader. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

– Bekymringen til NHO Luftfart er reel fordi vi hadde en situasjon i fjor som ikke er en hovedflyplass verdig, og som skaper bekymring og stress for både reisende og flyselskapene, sier Johansen.

I løpet av 2017 blir flyplassen nærmest dobbelt så stor når 117.000 kvadratmeter nybygg står klart. Da får politiet 14 nye kontrollposisjoner på utgående flyginger.

Bekymret for feriekaos

Både Oslo Lufthavn og NHO Luftfart er nå bekymret for ferietrafikken som kommer først i tilknytning til vinter- og påskeferien, men også det økte trykket i sommerferien.

– Situasjonen er ikke bra nok for oss, vi håper at det blir bemannet opp, sier kommunikasjonssjef ved, Oslo Lufthavn Gardermoen, Joachim Westher Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Vi håper på tiltak så fort som mulig og har sendt brev til både politidirektoratet og til Øst politidistrikt om behov for økt bemanning, sier Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn.

Politimester i Øst politidistrikt Jon Steven Hasseldal bekrefter at det er kartlagt at de burde vært styrket med rundt 50 personer for å håndtere trafikken.

– Det har vært en enorm trafikkvekst på Gardermoen og det er riktig at bemanningen ikke har hengt med i denne veksten. Vi styrker nå bemanningen, og 25 nye kontrollører skal fases inn mot sommeren, sier Hasseldal.

Øker bemanningen nå i vår

Hasseldal forteller at de i tillegg har fått flere midler til å ansette sommervikarer i år og vi fortsetter med å bruke tilkallingsvakter for å ta topper i helgene.

– I tillegg virker nå de elektroniske passkontrollsystemene som i fjor ikke fungerte. Det gjør at vi i 2017 er mye bedre rustet til å håndtere trafikken i grensekontrollene, enn vi var i 2016, sier Hasseldal.

BEMANNING: Politimester Jon Steven Hasseldal på Oslo lufthavn, forteller at de styrker bemanningen på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Han kjenner seg ikke igjen i det NHO Luftfart og Avinor beskriver med at det elektronisk avlesningsutstyret har vært ustabilt.

– Det elektroniske avlesningssystemet har tidligere vært noe ustabilt, men i det siste har det fungert bra, og det tar godt unna køen, sier Hasseldal.

Han understreker imidlertid at det er noen tidspunkt med økt kø i grensekontrollen og at det kommer av logistikkutfordringer med at flere store fly kommer inn på samme tidspunkt. Oppfordrer til de reisende til å forholde seg til beskjed fra flyselskapene når det gjelder tid for oppmøte.

– Så det å tro at det ikke blir noen køer er feil, understreker politimesteren.