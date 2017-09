Norsk Game of Thrones-video tar av på Facebook

Statsbygg var ganske fornøyde da de kom på ideen om å lage en reklamevideo basert på introen til Game of Thrones, men ble likevel overveldet av responsen.

Med en Facebook-side med bare snaue 3000 følgere, skal det litt til for å få en video til å gå viralt. Men det tok av da Statsbygg, som er et helstatlig selskap som har som oppgave å sørge for at statlige virksomheter har lokaler, bestemte seg for å etterligne den ikoniske introen til TV-serien Game of Thrones.

Tror mange blir inspirert

Etter at videoen ble lagt ut på Facebook mandag denne uken har over 90.000 personer sett innlegget. Knappe 1100 har reagert positivt på klippet, og over 200 har delt videoen.

– Vi tenkte jo at vi hadde et godt produkt i det vi la det ut, men at vi skulle få så bred rekkevidde er utrolig morsomt. Det er mye mer enn vi kunne tenkt oss, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg

I toppen av saken kan du se hele videoen. De fleste fans vil nok umiddelbart kjenne igjen element fra orginalintroen, selv om både stedsnavn og musikk er endret.

– Jeg begynte å se på Game of Thrones på grunn av denne videoen, og det tror jeg flere har gjort også, sier kommunikasjonsdirektøren.

Kostbart prosjekt

Mens introen til Game of Thrones tar oss på en animert reise gjennom Westeros, Essos og Sothoryos, viser Statsbygg frem Norge fra Oslo til Sogndal og Svalbard.

VISE FREM LANDET: Statsbygg vil i den Game of Thrones-inspirerte videoen vise frem sine prosjekter i hele landet. På bildet er Høgskulen i Sogndal. Foto: Red Ant/Statsbygg





– Vi har brukt en del penger på å lage denne videoen, og selv om vi ikke har brukt så lang tid på det, har det vært intens jobbing. Derfor er det viktig for oss at dette ikke blir en engangsgreie, men at vi kan bruker filmen over lang tid.

