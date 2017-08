Slo smittealarm på turisthytte ved Galdhøpiggen

Juvasshytta kansellerte alle bestillinger og satte ansatte i karantene da flere titalls gjester ble syke med oppkast og diaré.

– Jeg ble fortvilet når gjestene ble syke og vi ikke visste hva det var. Så vi tok alle forholdsregler. Vi ønsker jo at gjestene skal være friske når de drar herfra, sier vert ved Juvasshytta, Anne Elisabeth Wangen til VG.

Hele 37 personer syke med oppkast og diaré på Juvasshytta i Oppland, skriver Gudbrandsdølen Dagningen (GD), som først omtalte saken.



Under halvparten smittet



Som nærmeste utgangspunkt til Galdhøpiggen er hytta en av Jotunheimens mest populære destinasjoner.

Hyttesjefen opplyser at de får besøk av 1.000 turister daglig og at det var fullt belegg på de rundt 100 sengeplassene da smittealarmen gikk den 27. juli.

Da hadde smitten fått spre seg i flere dager.

Både Mattilsynet, kommunehelsetjenesten, Fylkesmannen i Oppland og Folkehelseinstituttet ble varslet.

Nå viser prøver som ble tatt fra noen av de smittede gjestene at det er et tilfelle av norovirus. Dette er den vanligste årsaken til omgangssyke, som er mest vanlig om vinteren her i det kalde nord. Viruset spres oftest i dråpeform fra person til person på steder hvor folk befinner seg tett innpå hverandre.

Ifølge GD slår både Kommunehelsetjenesten og Mattilsynet fast at Juvasshytta ikke hadde noe skyld i smitteutbruddet.

Tok alle forholdsregler



Da de første sykdomstilfellene ble oppdaget tok personalet alle forholdsregler og snudde hytta nærmest på hodet for å unngå ytterligere spredning av sykdommen.

– Nå har vi fått sjekket med kommuneoverlegen og vet at smitten ikke kom fra vannet, maten eller hygienesvikt. Men før vi visste det var vi kjempestrenge og fulgte alle prosedyrene ved smitteutbrudd, sier hun.

De advarte gjestene mot å drikke springvann, droppet servering fra buffet og kansellerte alle 80 reservasjoner for påfølgende dag. Med bare 30 gjenværende gjester vasket og desinfiserte personalet resten av hytta.

– Det var nok en av gjestene som hadde tatt med seg smitten. Den hadde spredd seg over flere dager før vi oppdaget det. Noen ble syke mens de var her, andre etter at de var kommet hjem. Så det er utrolig viktig at folk sier fra om slikt, sånn at vi får stoppet utbruddet, oppfordrer hytteverten.

– Ekstraordinært tilfelle



Fungerende kommuneoverlege i Lom, Christen Halle, sier han tok meldingene om smitte på en fullpakket turisthytte alvorlig.

Tre timer etter at han fikk de første meldingene var han selv på plass på Juvasshytta og fikk dagen etter støtte fra Mattilsynet.

– Det skjedde midt på sommeren i en periode da alle hyttene er fulle og det er tett av folk. Jeg har ikke opplevd et så stort utbrudd de 20 årene jeg har jobbet som kommunelege i Lom. Dette var ekstraordinært, sier Halle.

Han ringte straks til alle nærliggende hytter i Jotunheimen og ba de vurdere å innføre strakstiltak, som desinfeksjon av kontaktpunkter og karantene av syke, for å begrense smitten fra vandrere mellom hyttene.

Etter utbruddet oppsøkte en håndfull mennesker helsetjenester i henholdsvis Otta, Lom og Trondheim. De som var dehydrert ble behandlet med vesketilførsel, dette er en type virus som sjeldent blir behandlet med legemidler. Selv har Halle vært i kontakt med rundt ti av gjestene.

Halle berømmer personalet for å ha begrenset spredningen av viruset gjennom å ha fulgt kvalitetshåndboken til punkt og prikke.

– Så vel betjening og ledelse ved hytta som de øvrige turisthyttene i området har gjort en kjempeinnsats for å begrense smittespredningen. Det gikk så fort over fordi de tok det så alvorlig, sier han.

