Går glipp av datterens 17. mai-tog etter Norwegian-kansellering

Kollegene ventet åtte timer på flyplassen i Split uten klare beskjeder fra Norwegian, og nå rekker de ikke hjem til 17. mai-feiringen.

Mattias Andersson (38) hadde gledet seg til 17. mai-feiring med familien i Lillestrøm, men i år får han ikke sett sin fire år gamle datter gå i tog sammen med barnehagen.

Norwegian-flyet som egentlig skulle ta ham hjem fra Split til Oslo tirsdag 16. mai, ble kansellert.

– Vi kom til flyplassen rundt klokken 9.00 i dag tidlig, og flyet skulle gå to timer senere. Allerede da fikk vi beskjed om at flyet var forsinket, også kom det nye beskjeder om forsinkelser i en times intervaller. Vi har fått elendig informasjon fra Norwegian, sier Andersson til VG.

– Så mange irriterte barnefamilier



Ifølge Andersson fikk han og de andre Norwegian-passasjerene beskjed først klokken 17.00 om at de måtte hente bagasjen sin og ta en buss til et hotell. Samtidig fikk de vite at flyet ikke vil gå før onsdag morgen klokken 07.00.

Da hadde de ventet på flyplassen i nærmere åtte timer uten noen klare beskjeder fra Norwegian.

Andersson reiser med seks andre kolleger, og gjengen har vært på en ukes sykkeltur til en by like utenfor Split i Kroatia.

– Vi hadde bestilt flybilletter slik at vi skulle komme tilbake til 17. mai. Nå får jeg ikke sett datteren min gå i toget, siden det starter klokken 10.00, og det er da flyet skal lande, sier Andersson.

– Det var veldig mange på flyet som var skuffet. Jeg så mange barnefamilier som var irriterte og ville hjem, sier han.



Slik feiret nordmenn nasjonaldagen i fjor:

Rekker ikke selskap



Kollegaen Terje Lundheim (53) fra Oslo hadde planlagt 17. mai-feiring i Bergen med venner, men nå rekker han trolig ikke middagsreservasjonen.

– Dersom vi hadde fått beskjed tidligere, ville jeg prøvd å booket om til et annet fly med mellomlanding. Men vi fikk ikke engang den muligheten, siden vi ble skysset rett til bussen klokken 17.00, sier Lundheim.

– Jeg skal prøve å ta et fly til Bergen onsdag formiddag, men jeg rekker ikke 17. mai-selskapet uansett, så det hjelper ikke, sier han.

Syk passasjer



Ifølge kollegene ankom Norwegian-flyet flyplassen i Split et par timer forsinket, og bagasjen ble lastet på flyet. Men etter noen timer så de at sykkelbagene deres ble tatt ut av flyet igjen, og da skjønte de at noe var feil.

– Flyet ble dessverre forsinket og senere kansellert på grunn av et avvik på en tidligere flyvning grunnet en syk passasjer ombord, sier Norwegians presseansvarlige Charlotte Holmbergh Jacobsson.

– Hva er årsaken til at flyet ikke kunne reise i dag, og hvorfor tok det åtte timer før de fikk beskjed?



– Det oppsto dessverre en teknisk feil på flyet, og derfor måtte vi til slutt kansellere avgangen, sier Jacobsson.

Norwegian opplyser om at det er satt opp et nytt fly til i morgen tidlig, og at passasjerene får overnatting på hotell. De som ikke ønsker å reise med flyet som går i morgen, kan booke om eller avbooke uten ekstra kostnad.

– Jeg har full forståelse for at det er ekstremt frustrerende for de passasjerene som ikke kommer seg hjem i dag, men jeg håper at de har forståelse for at sikkerheten alltid er vår absolutt høyeste prioritet, sier Jacobsson.