Full togstans mellom Drammen og Sande - henger skle av lasset

Det er full stans i togtrafikken mellom Drammen og Sande i Vestfold etter at en henger skled av lasset ved lossing.

– De holdt på å laste en jernbanevogn ved Sundhagen i Drammen da en henger skle bakover og kom i sporet som går til Vestfold. Hengeren kom for nær slik at en ikke kommer forbi med tog, sier pressekontakt Kjell Bakken i Bane Nor til VG.

Strekningen mellom Drammen og Sande er derfor nå stengt. Melding om hendelsen kom klokken 16.40.

– Vi må bruke kran for å få hengeren opp igjen, men vi vet ikke hvor lang tid det kan ta. I mellom tiden er det satt opp alternativ transport, sier Bakken.

Trafikken i begge retninger er stanset og det påvirker mange passasjerer opplyser NSB.

– Hendelsen rammer tusenvis av passasjerer. Men flere busser er på plass allerede. Folk må regne med forsinkelser, sier kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.