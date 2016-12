Full fyr i asylmottak på Rjukan

Bygget som står på verdensarvlisten er i ferd med å brenne opp. Det er sterk vind i området.

Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er full fyr i asylmottaket Mandheimen. Ifølge politiet er beboerne i mottaket, samt beboere i fire nabohus evakuert. Det skal være full fyr i fjerde etasje, og et voldsomt gnistregn truer nabohusene.

Bygget står på Unescos verdensarvliste.

– Fjerde etasje står i full fyr. Det er et veldig gnistregn som regner ned på bakken. Bygningen er evakuert, og vi har begynt å evakuere boligene på østsiden av mottaket. Det er veldig hard vind der oppe, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Telemark politidistrikt til VG.

Han opplyser at han tror politiet har oversikt over beboerne på stedet. Han forteller at det er for tidlig å si noe om brannårsaken.

– Vi har tett samarbeid med brannvesenet, Røde Kors og kommunen på stedet, sier Aaltvedt.

Nabo: – Veldig dramatisk situasjon



VG har snakket med Robert Jenbergsen som bor om lag 200 meter nedenfor asylmottaket.

– Det er en veldig dramatisk situasjon. Hele bygget står i brann nå, det har brent fra topp til bunn. Det blåser østlig hard vind mot bebyggelsen ved siden av, så det er stor fare for spredning. Jeg så det kom stikkflammer ut av utgangsdøren. Det ser stygt ut for dette bygget nå.

Han oppdaget brannen da han var inne i sin egen stue.

– Jeg har varmepumper, og plutselig pumpet det røyk inn i stua. Da skjønte jeg det var noe galt.

Han sier mange følger med og at politiet jobber med å sette opp sperringer.

I første versjon av denne saken skrev VG at det dreier seg om to mottak som har brent på Rjukan. Det riktige er at ett mottak i området brenner.