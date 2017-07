Full drapsalarm i Skien - mann funnet død

SKIEN (VG) Politiet har bedt om hjelp fra Kripos etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Skien lørdag.

I en pressemelding fra politiet står det at politiet nå etterforsker for å kartlegge hva som har skjedd, men at de anser det som sannsynlig at avdøde er drept.

Politiet mottok melding om en livløs person i Skien klokken 21.19 lørdag kveld. Da politiet kom til stedet befant det seg en dødperson inne i leiligheten.

Politiadvokat Tine Henriksen sier til VG at de ikke vil gå ut med detaljert informasjon om avdøde ennå. Hun sier at de pårørende er varslet.

Jakter gjerningsmenn



– Vi kommer tilbake til hvem den avdøde er, men han er en mann i 30-årene, sier Henriksen.

På bakgrunn av omstendighetene og informasjon politiet har tror de at det kan være et drap, men Henriksen vil ikke kommentere detaljer rundt det.

– Det er ingen verken pågrepet eller siktet i saken, sier hun.

Alvorlig hendelse fredag



Mannen i 30-årene ble funnet i det samme boligkomplekset i byen hvor en mann i 50-årene, ifølge NTB, fredag ble funnet med alvorlige hodeskader på gulvet i en leilighet.

Det var to personer som kom til leiligheten som meldte fra, ifølge pressemeldingen.

Etter det VG får opplyst, har flere personer vært inne til avhør allerede, og det har blitt foretatt rundspørringer i området.