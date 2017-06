Fryktet demning skulle briste i Nordland – beboere evakuert

Flere familier er evakuert av frykt for at en demning ved Storvatnet i Sortland skulle briste. Ordføreren sier situasjonen er uavklart.

Meldingen om en mulig lekkasje i demningen kom fra Nordland politidistrikt på Twitter klokken 18.43.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo sier til VG klokken 20.45 at situasjonen fortsatt er uavklart.

– Demningen er fortsatt ikke friskmeldt. Det blir den ikke før omtrent klokken 22.30, tidligst, sier Bjørkmo.

Hun opplyser at det nå jobbes for å legge rør og tette igjen med masse før man kan kontrollere demningen og være sikker på at den holder.

Det ble først meldt at fem til sju familier måtte evakueres, men antallet er oppjustert til rundt 20 husstander, sier Bjørkmo.

– Det kan hende at flere må evakueres – vi foretar fortløpende vurderinger av situasjonen, sier hun.

Bjørkmo er selv på rådhuset og tar imot familiene som evakueres. Samtidig er rådmannen sammen med fagfolk på stedet for å sjekke forholdene.

Vesterålen Online skriver at fylkesvei 951, som går gjennom området, er sperret på begge sider av området. Storvatnet er kommunens hovedvannforsyning, opplyser ordfører Bjørkmo.

I California i februar: Fryktet demning skulle briste

Utførte gravearbeid inn mot demningen



– Vi ble oppringt av noen som hadde sett gravearbeid like ved en av våre damkonstruksjoner. Vår mann på regionskontoret i Narvik skulle uansett utover til dette området i kveld, og svingte innom. Her så han at det var gravd inn i demningen, og ble bekymret for at det kunne skje et brudd i demningen, sier Lars Grøttå, seksjonssjef for damsikkerhet i NVE.

– Bekymringen for et brudd på konstruksjonen var såpass at vi kontaktet kommunen og politiet slik at aktuelle boliger kunne evakueres, sier Grøttå.

Han sier at den foreløpige rapporten de har fått er at tre leilighetsbygg og trafoen til Statsnett kunne være utsatt dersom det ble et brudd i demningen.

– Det man er redd for er at vannet i magasinet skal lekke ut og skade omgivelsene. Vi setter i verk midlertidige sikringstiltak i kveld, slik at vi kan unngå at det blir en lekkasje, sier Grøttå.

HRS følger med



– Hva vet dere om gravearbeidene?

– Det kan sikkert kommunen svare bedre på. Når det graves nær en demning skal vi informeres og behandle byggeplanene. Men dette er arbeid vi ikke er gjort kjent med fra før, sier Grøttå i NVE.

Vakthavende redningsleder Ørjan Delbekk ved Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser til VG at de har fått beskjed av politiet om å holde et øye med situasjonen.

– Foreløpig har vi ikke sendt noen mannskaper dit, sier Delbekk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter overfor VG at de har folk på stedet og bistår politi og kommune i Sortland.