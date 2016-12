Den ferske Frp-oljeministeren er av en helt annen oppfatning enn Carl I. Hagen og andre klimaskeptikere i sitt eget parti.

Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) gjør et solid comeback som lederskikkelse i rikspolitikken, etter saken han var involvert i for 15 år siden, som gjorde at han trakk seg fra alle sentrale verv.

Han gjør det ved å feie all tvil til side:

– Menneskeheten bidrar til klimaendringene og vi må gjøre noe med det, sier den nye olje- og energiministeren i Solberg-regjeringen.

Det er en helt annen tilnærming til klimadebatten enn den tidligere partileder Carl I. Hagen og flere andre sentrale Frp-ere står for, som fornekter at klimaendringene er menneskeskapt.

Også den nye justis- og beredskapsministeren, Per-Willy Amundsen, har i en årrekke vært klimaskeptiker.

– Det er ingen tvil at man kan lese seg til at det har vært store klimaendringer på kloden som er helt naturlige. Men det er like godt belegg for å si nå at vår menneskelige aktivitet bidrar til klimaendringer, i det korte perspektivet. Det legger regjeringen til grunn og vi vil bidra med en aktiv politikk for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til, sier han.

Dette sa Hagen til VG i høst «At påstandene om at klimaendringene er menneskeskapte, er klimahysteri. Det er jo det. Endringene har med solens styrke, overhodet ikke noe med utslipp fra bilene våre, å gjøre. Det er mange som ikke forstår hvorfor vi skal bruke milliarder av kroner på å straffe bilistene.»

Vil ikke ha skyttergravs-klimakrig

Norge har knyttet seg til EUs klimamål som gjør at våre CO2-utslipp skal kuttes med 40 prosent innen 2030.

– Jeg er innstilt på å drive en offensiv klimapolitikk i tråd med den regjeringserklæringen legger opp til.

Han sier at det ikke betyr stans i olje- og gassproduksjon.

– Verden trenger olje og gass i flere tiår fremover, fordi det er behov for energi. Vi har en produksjon på norsk sokkel som er blant verdens mest klimavennlige og EU sier de vil ha norsk gass, fordi det vil få ned CO2-utslippene slik at kull kan fases ut.

Han legger til:

– Problemet med klimadebatten er at vi faller ned i skyttergravene og diskutere små saker, i stedet for å løfte de store sakene som kan gjøre noe med CO2-utslippene.

Trår vannet om Lofoten

– Hvor viktig er det å få til utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Denne regjeringen fastslår at vi ikke skal gjøre noe med disse områdene.

– I ditt parti er utbygging ønsket i disse områdene?

– Det er det ingen tvil om, men vi forholder oss til regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen med Venstre og KrF.

Det går en heftig debatt i Ap og LO, om at man ikke engang skal konsekvensutrede oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Advarer LO



Det advarer han kraftig mot.

– Skulle aktører som LO si nei til konsekvensutredning, blir negativt; det blir feil. Norsk olje og gass er del av klimaløsningen spesielt på gassiden. Styrken i norsk petroleumspolitikk har vært at det har vært stort enighet om rammevilkårene, uavhengig av skifter av regjering. Det er viktig.

– Tord Lien vil kunne bli husket for oljeministeren som ga full gass. Vi du videre føre det?

– Er det ett ord som ofte blir brukt om meg, så er det handlekraft. Det er viktig at myndighetene holder foten på gasspedalen, så godt som mulig. Jeg vil bidra til å skape gode og stabile rammevilkår og sørge for at det er nye areal tilgengelig.

– Miljøbevegelsen vil ha stans i Barentshavet?

Regjeringens klimamål frem mot 2030 *Norge skal innen 2030 kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. *Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk, slik at det blir en felles oppfyllelse av klimamålene i Norge og EU. *De norske utslippsmålene skal være i tråd med målet om å holde den globale oppvarmingen lavere enn to grader. *Avtale med EU innebærer at Norge ikke lenger kan kjøpe kvoter på samme måte som i dag, for å oppfylle 40 prosentmålet.

– Det er ikke aktuelt. Jeg skal føre an i klimadebatten, men det må skje på et saklig nivå: Kunnskap er aldri feil.

Trakk seg



Søviknes var på slutten av 1990-tallet nevnt som en mulig arvtaker etter partileder Carl I. Hagen.

Han var 2. nestleder og ledet Frps programkomite i 1999.

Så eksploderte det. Det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16 år gammel jente på en fest i Langesund etter et landsmøte i Frps ungdomsorganisasjon.

Han trakk seg fra alle rikspolitiske verv i januar 2001.

Men folket i Os har slått ring om ham og gjenvalgt ham som ordfører hvert valg siden.

– Skulle aldri ha skjedd



Frp-leder Siv Jensen har sakte men sikkert trukket ham tilbake inn i rikspolitikken. Han har blant annet vært fast medlem i Frps sentralstyre siden 2013.

– Det som skjedde i 2000 og 2001 skulle aldri ha skjedd. Det var mitt ansvar og jeg har angret på det alle dager etterpå, sa han tirsdag.

Han visste spørsmålene ville måtte komme. Statsminister Erna Solberg sa på sin pressekonferanse tirsdag at det er på tide å legge den saken bak seg.

– Det er et spørsmål om hvor lang tid det skal gå, sa hun og viste til at Søviknes har blitt gjenvalgt svært mange ganger.

– Å bli bedt om å bli statsråd er et av de største tillitsvotumene man som politiker kan få. Føles det som en oppreisning etter så mange år?

– Nei, det blir feil. Den saken involverte mange og det var en krevende diskusjon. Du kan ikke bruke ord som oppreisning. Det blir feil. Det er mennesker oppi dette og det skal man ha respekt for. At jeg kjenner på at det i det hele tatt å bli spurt, må jeg innrømme: Det kjennes som et tillitsvotum, sier Søviknes.

– Det verste jeg har opplevd



– Du sa på pressekonferansen at du har tenkt på dette i 17 år og at du er glad for å kunne vise at du er en annen mann en han som preget nyhetsbildet den gangen?

– Jeg kjenner jo på at den jobben jeg har lagt ned som lokalpolitiker på Vestlandet og som ordfører i 17 år, har blitt lagt merke til også på denne siden av fjellene. Det er selvfølgelig tilfredsstillende.

– Av respekt for alle involverte har jeg ikke tenkt på å gå inn i detaljer om hva som har skjedd. Det er det verste jeg har opplevd og jeg håper det er mulig å gå videre.

Carl I. Hagen sier han ikke har noe problemer med det Søviknes sier om behov for klimakutt.

– Han må selvfølgelig stå på regjeringens plattform. Men det er viktig det han sier om Barentshavet, hvor disse klimagærningene vil ha full stans. Han sier full gass. Det er bra.