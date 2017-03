«Blir forbanna!» skrev oljeminister Terje Søviknes da han delte en video som var lagt ut av den antiislamske organisasjonen Britain First.

Videoen viser irakiske skolegutter stå på rekke og rad i en skolegård, mens en voksen mann slår dem i ansiktet, smekker dem med en stokk og holder dem i ørene.

Den høyreradikale organisasjonen «Britain First» har delt videoen på sin egen Facebook-side med teksten «video: barn blir misbrukt i islams navn!». Videoen har gått som en farsott i sosiale medier og hadde søndag ettermiddag 9,6 millioner visninger. Blant de som har spredt innlegget og videoen er olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

«Ille… Sånn skal det ikke være – blir forbanna!», skrev statsråden på Facebook-profilen sin lørdag kveld.

Britain First gir imidlertid ingen opplysninger om hvor og i hvilken sammenheng opptakene er gjort.

To år gammel

Ifølge nettstedet Al-Monitor skapte videoen furore da den ble kjent i Irak for to år siden. Krav om at læreren skulle arresteres førte til at utdanningsministeren satte i gang en egen gransking. Granskingen endte med at læreren ble sagt opp.

Britain First definerer seg som et «patriotisk politisk parti» og gatebevegelse som kjemper for britisk arv og kultur.

«Vi vil gjøre Storbritannia til et vakkert land igjen, der du kan la døren din stå ulåst og der barna dine kan leke i gatene», heter det på nettsidene deres.

– Som parti har vi som mål å forby islam i Storbritannia. Vi vil forby moskeer, vi vil ikke ha sharia, ingen burkaer, ingen koraner, ingenting av det der, har leder Jayda Fransen sagt til VG.

Fransen ble i fjor kjent skyldig i grov, religiøst motivert trakassering etter at hun skjelte ut en muslimsk kvinne med hijab i forbindelse med det bevegelsen kalte en «kristen patrulje» i Luton.

OMSTRIDT: Lederen av Britain First, Jayda Fransen, kommer ut av rettssalen i Luton, der hun har blitt anklaget for rasisme og for å provosere muslimer. Til høyre for henne den tidligere lederen Paul Golding. Foto: Espen Rasmussen , VG

Tidligere leder Paul Golding ble i fjor dømt til åtte uker i fengsel etter å ha brutt en rettsordre som forbød ham å gå inn i moskéer uten tillatelse. Han hadde kjørt fire medlemmer til en moské i Cardiff for å utføre en «moskéinvasjon».

Forstår reaksjonene



Søviknes har senere valgt å slette innlegget, som har skapt sterke reaksjoner i sosiale medier. Statsråden sier at han delte videoen fordi han reagerte med avsky på volden og den kollektive avstraffelsen av barn, samtidig som han beklager at han ikke sjekket hvem avsenderen var.

– Hvilket forhold har du til Britain First?

– Jeg har ikke noe forhold til dem. Det som skjedde var at innlegget kom opp via en tredje person på min feed.

– Var innlegget ditt en kommentar om islam?



– Nei, jeg nevnte ikke islam på noe vis. Det er generelt uakseptabelt å utøve vold mot barn, i dette tilfellet var det også en kollektiv avstraffelse.

– Synes du det er greit å spre budskapet til Britain First?



– Jeg registrerer at mange har vært opptatt av det, og det har jeg forståelse for. Mitt budskap var knyttet til vold mot barn. Det ligger en god lærdom i at en ikke bør linke direkte til noen andre som har budskap som ikke ønsker å bli identifisert med.

– Burde du ikke sjekket det i forkant?

– Det kan du si, og det beklager jeg at det ikke ble gjort. Men nå viser det seg at videoen ble delt av andre medier i andre settinger, det var blant annet irakiske medier som skrev om saken.

– Men de presenterte jo det i en helt annen sammenheng enn det du gjorde nå?

– Ja, derfor burde jeg sjekket det nærmere og ikke brukt en feed fra Britain First.

– Hvilket ansvar har du for hva du deler på din offentlig tilgjengelige Facebook-konto?

– Alle har et ansvar for hva man deler på Facebook. Jeg prøvde å følge opp i går ved anmode folk om ikke ta av som de gjorde i feeden, jeg skrev at hvis de ikke roet seg ned så ville jeg slette hele feeden. Da det ikke roet seg, valgte jeg å slette hele feeden.

Islamfiendtlig



Cahtrine Moe Thorleifsson ved Senter for ekstremismeforskning beskriver Britian First som en ultranasjonalistisk og høyreradikal borgervernsgruppe.

– De kjennetegnes av en veldig sterk islamskfiendlighet og en sterk kritikk av innvandring. De er også kjent for å arrangere veldig mange aksjoner. De er ikke voldelige, men de går i gatene og distribuerer brosjyrer hvor de advarer om farene ved innvandring.

Hun opplyser at UKIP, et høyrepopulistisk parti som ofte sammenlignes med Frp i Norge, har oppfordret sine medlemmer til å slette personer fra Britain First fra vennelistene sine på Facebook.

– De protesterer mot islamifiseringen av Storbritannia. Akkurat som Pegida, hevder de at det foregår en islamisering av landet. Jayda Fransen har holdt mange taler der hun snakker om innvandringskriminalitet og at briter ikke kjenner igjen gatene sine, sier Torleifsson.

Organisasjonen nekter for at de er rasister. Men tidligere i mars la Golding ut en video av seg selv på Twitter fra en demonstrasjon der han ropte «fuck off you foreing c*nt», skrev Huffington Post. Da borgermesteren i London, Sadiq Khan, skulle holde sin seierstale i mai i fjor, snudde han ryggen til. Samtidig erklærte Britain First at de anser alle folkevalgte muslimer som okkupanter, ifølge avisen Independent.