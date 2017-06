Slakter Frps forsøk på å vrake Godskesen: – Stortinget skal ikke være et straffetribunal

Frp fikk ikke Stortinget med seg da de prøvde å bytte ut sin representant i Nordisk Råd mot hennes vilje. De skulle aldri tatt opp saken, mener støttepartiene og opposisjonen.

Natt til tirsdag stemte Stortinget over ny vararepresentant til Nordisk Råd. Valgkomiteens innstilling var å bytte ut Frps Ingebjørg Godskesen etter ønske fra partiet, noe hun selv motsatte seg.

Frp fikk det heller ikke som de ville, og forslaget falt med 58 mot 40 stemmer. Alle partier unntatt Høyre og Frp stemte mot. Men også i Høyre var det utbrytere.

Saken er uvanlig, ettersom Stortinget vanligvis ikke legger seg opp i partienes valg av representanter til internasjonale verv.

Da saken ble debattert i stortingssalen mandag påpekte flere at reaksjonen mot Godskesen kunne oppleves som straff for at hun stemte mot resten av partigruppen tidligere i juni. Flere mente partiet blandet Stortinget inn i et internoppgjør.

Etter stemmegivningen natt til tirsdag valgte Godskesen å melde seg ut av Frp med umiddelbar virkning og er nå uavhengig representant. I begrunnelsen sammenligner hun Frp med Erdogan-regimet i Tyrkia.

Hareide: – Intern partistrid

– Vi ville ikke være med på en intern partistrid. Frp ble bedt om å begrunne dette i debatten, men de sa ingenting som kunne forklare beslutningen på noen annen måte, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han understreker at avgjørelsen ikke skaper ny presedens, og at ordningen med at partiene selv velger representanter til internasjonale verv kan fortsette som før.

– Så lenge partiene opptrer innenfor rimelighetens grenser, sier Hareide.

Venstre reagerte også på forklaringen de fikk om hvorfor Godskesen skulle byttes ut.

– Det er fortsatt partiene som skal bestemme hvem som representerer dem internasjonalt, men dette tilfelle handlet ikke om representasjon, sier nestleder Ola Elvestuen til VG.

Samlet opposisjon reagerer



VG har snakket med representanter for stortingsgruppene til de fire opposisjonspartiene. Samtlige er enige i at Frp aldri burde blandet inn Stortinget i denne saken.

– Men jeg mener Frp stilte de andre partiene i Stortinget i en vanskelig situasjon, og Arbeiderpartiet kunne ikke støtte dette, sier Aps nestleder Hadia Tajik.

– Vi vil ikke bidra til en ren straffeeksersis mot en representant som ikke engang har brutt sitt eget program, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Godskesen fikk uventet støtte

Også regjeringspartiene delte seg i spørsmålet om å bytte ut Godskesen.

Hun stemte som ventet selv mot forslaget, men også Frps utenrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, brøt med resten av gruppen.

Han har ikke besvart VGs spørsmål om saken.

Forsøket på å frata Godskesen internasjonale verv kom nettopp som en reaksjon på at hun stemte mot partigruppen.

VG har sendt en rekke spørsmål til Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik om denne saken, inkludert om hvorvidt Tybring-Gjeddes brudd med partigruppen i nattens avstemning vil få konsekvenser. Nesvik har ingen kommentarer til denne saken, skriver hans rådgiver i en sms.

Nesvik har tidligere uttalt til VG at det aldri var snakk om å straffe Godskesen, men at det dreide seg om en naturlig reaksjon på et tillitsbrudd.

Godskesen er vara til Europarådet, men har fått en rekke viktige verv i organisasjonen. Frps parti-blokk i rådet, European Conservatives and Reformists, skryter stort av jobben hun har gjort.

Tetzschner: – Et straffetribunal



I Høyre valgte en minoritet på fire å gå mot gruppens 24 andre representanter.

Her rakk ikke stortingsgruppen å drøfte spørsmålet før de måtte stemme, og representantene sto med det friere. Veteranen Michael Tetzschner var en av dem som brøt med Høyre-gruppen.

– Stortinget skal ikke brukes som et straffetribunal. Å bytte ut representanten så nært stortingssesjonens slutt og uten at hun har misligholdt vervene bør vi ikke beskjeftige oss med, sier han.

– Jeg oppfattet heller ikke at det var noen saklig grunn til å bytte ut vedkommende. Stortingets autoritet svekkes om vi skal straffe medlemmer av andre partier som en del av interne partioppgjør, sier Erik Skutle, fast vara for statsminister Solberg.