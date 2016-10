Sandberg: Må få frem unge kandidater til å overta etter Siv

TEHERAN (VG) Frp-nestleder Per Sandberg (56) ber i dag eldre tre til side i Frp for å slippe til unge talenter. Men han vil ikke si om det betyr at han stiller sin plass som nestleder til disposisjon.

– Meg blir det ihvertfall ikke, sier Sandberg om hvem som skal overta som Frp-leder når Siv Jensen går av.

– Jeg er ikke kandidat til å rykke opp fra nestleder til å bli Frp-leder når Siv en gang gir seg. Nå må vi løfte opp unge mennesker. For tiden er det så mange unge talenter i Frp at vi ikke kan gjøre samme tabbe som vi gjorde forrige gang det var så mange gode unge i partiet, sier Sandberg.

Innrømmer tabbe



Han har vært nestleder i Fremskrittspartiet siden Siv Jensen overtok som partileder i 2006.

Per Sandberg Per Sandberg er fra Skogn i Nord-Trøndelag. Han har vært innvalgt på Stortinget siden 1997. Han har yrkesbakgrunn som prosessoperatør ves Norske Skog Sogn hvor han var tillitsvalgt i LO-forbundet Fellesforbundet. Han har vært nestleder i Frp siden 2006 og er nå fiskeriminister i Solberg-regjeringen. Han leder partiets arbeid med nytt partiprogram foran Stortingsvalget i 2017. Han har sagt nei til gjenvalg til Stortinget ved valget i 2017. Kilde: VG og Wikipedia

– Vi må bare innrømme at vi ikke har greid å fått til noe generasjonsskifte i Frp. Vi må ikke gjøre den samme tabben som i 2006, da vi hadde muligheten. Da var FpU (Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon) veldig sterke og det var mange talenter. Jeg erkjenner i dag av vi ga dem for lite plass og mulighet til opprykk.

– Løfte de unge



– I dag er vi i en situasjon hvor det igjen er mange unge talenter i Frp. Min melding til partiet er derfor:

– Vi må nå bruke tiden på å løfte opp de beste unge, slik at vi får til nødvendig fornyelse. Vi må gjøre det i nominasjonene, i kommunene, i styrene og på landsmøtet.

– Carl I. Hagen har sagt at Sylvi Listhaug er en god kandidat til å overta etter Siv Jensen når hun gir seg?

– Ja, Sylvi er en god kandidat, det er også Ketil Solvik Olsen.

– Familiebundne



Men Sandberg er i tvil:

– De har begge et kristent livsgrunnlag og er veldig familiebundne. Å være statsråd er en ting, men også å være partileder er en så arbeidskrevende jobb, at de kommer til å tenke seg om mange ganger og ha grundige familieråd, før det kan være aktuelt. Jeg håper og tror at det kommer noen nedenfra som kan være aktuelle kandidater til å overta. Jeg håper det er såpass lenge til at det kommer opp noen andre kandidater.

– Noen foreløpig ukjente?

– Ja, jeg tror noen av de unge kan komme opp og være aktuelle som lederkandidat.

– Kan du gi noen navn på unge talenter?

– Nei, det blir feil, men vi har minst 20 unge talenter i dag, som har potensiale til å ende i partiledelsen om noen år.

Han ber folk i partiet på hans alder tenke seg om og slippe de unge til.

– I 2006 ville jeg også ha opp de unge. Jeg gikk ut og sa: «Slipp taket, slipp til» de unge. Jeg var fersk nestleder den gangen og det budskapet var det mange etablerte som tok negativt og personlig. Vi fikk aldri til den fornyelsen vi hadde trengt den gangen. Jeg håper vi lykkes denne gangen.

– Håper å fortsette som minister



– Du ønsker å fortsette som fiskeriminister hvis det blir flertall for det ved valget neste år?

– Jeg har kommet godt i gang, men jeg har akkurat blitt varm i trøya og har så mye ugjort og så mange mål for vår fiskerinæring, at jeg håper å få fornyet tillit.

– Du har sittet som nestleder i 10 år og er ikke kandidat til opprykk: Når du ber erfarne tre til side for ungdommen er det naturlig å spørre om du vil gå av som nestleder?

– Der må jeg være formell og svare at det er et svar valgkomiteen skal få.