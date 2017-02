Robert Eriksson og Ulrikke Holmøy er forlovet: – Vi vil tilbringe fremtiden sammen

Frp-paret Robert Eriksson (42) og Ulrikke Holmøy (30) har forlovet seg.

Mandag kveld la Frp-politikeren og juristen Ulrikke Holmøy (30) ut en statusoppdatering på Facebook om at hun har forlovet seg med den tidligere statsråden Robert Eriksson (42). Det gikk ikke mange minuttene før gratulasjonene begynte å strømme på.

Holmøy skriver at hun ble forlovet 4,5 timer før hun ble 30 år.

– Vi forlovet oss søndag, i forbindelse med feiringen av hennes 30-årsdag, sier Robert Eriksson til VG.

Paret tilbrakte helgen sammen på Storefjell for å feire bursdagen til Holmøy, og da fridde Eriksson.

– Vi har det veldig godt sammen, og vi storkoser oss i hverandres selskap. Vi vil tilbringe fremtiden sammen, sier Eriksson om sin forlovede.

Det nyforlovede paret bor sammen på Grünerløkka i Oslo.

Omstridt kjærlighet



Robert Eriksson røk ut av regjeringen i desember 2015, og tre måneder tidligere ble Ulrikke Holmøy avsatt som hans politiske rådgiver.

I fjor høst kom boken «Bare gjør det – trofast rebell for Siv og Erna», hvor Eriksson for første gang innrømmet at han og Ulrikke Holmøy er et kjærestepar.

«Hvis det er slik at tvillingsjeler eksisterer, så har jeg funnet min tvillingsjel i henne» skriver Eriksson i boken, hvor han også forteller om at han minst to ganger ble konfrontert av statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) med at det svirret en mengde rykter om at han hadde et forhold til sin politiske rådgiver.

Ryktene om at Eriksson hadde et forhold til sin politiske rådgiver oppsto allerede ett år før han gikk av som statsråd i Arbeids- og sosialdepartementet. Disse skal ha startet da han valgte å ta Holmøy som nærmeste kommunikasjonsmedarbeider – og ha henne med på reiser istedenfor folk fra sin egen kommunikasjonsavdeling.

–Var ikke kjærester



I boken understreker Eriksson at han ikke var sammen med Holmøy mens han fortsatt var statsråd og satt ved Kongens bord. Ifølge Eriksson oppsto de varme følelsene først to måneder etter at han gikk av, i februar/mars i 2016.

Holmøy var Erikssons rådgiver fra november 2013. I forbindelse med boken ble det også kjente at Eriksson har brutt med sin tidligere samboer Elin Haagensen i Verdal.

I et intervju med Dagbladet sist høst, snakket Holmøy og Eriksson ut om sitt mye omtalte kjærlighetsforhold. Holmøy la ikke skjul på at det vært en svært krevende prosess.

– Det har vært et helvete. Jeg har vært livredd for hva som kan komme til å stå i avisen neste dag. Det er en jævla ekkel følelse når du ikke vet hva som blir sagt om deg, eller hvem som sier det, og du føler deg fullstendig maktesløs når du ikke har noen mulighet til å forsvare deg, særlig når det som blir sagt ikke er sant, sier Holmøy i intervjuet med Dagbladet.

I intervjuet ga Holmøy og Eriksson også uttrykk for at de var skuffet over hvordan personer i omgangskretsen, og i eget departement, har spredt rykter.

Eriksson jobber i dag PR-selskapet MSL, hvor han og er manager i selskapets samfunnsavdeling. Eriksson sitter fortsatt i Frps sentralstyre og har meldt at han ønsker en ny periode i styret, ifølge Trønder-Avisa. Holmøy er advokat hos advokatkontoret Føyen Torkildsen.