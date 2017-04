Regjeringen snur om asylbarn – vil bosette umiddelbart

Per Sandberg (Frp) kunngjør nå regjeringens første tiltak for å få bukt med uroen i mottakene for enslige mindreårige.

UDI har advart om at regjeringens bosettingsplan for enslige mindreårige ikke hjelper for å få ned den store uroen i mottakene nå – og at den utsetter asylbarna for unødig stress og angst.

UDI reagerte på at regjeringen først ville bosette asylbarna etter et år.



Nå bekrefter vikarierende innvandring- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) at regjeringen tar grep og skal bosette de enslige mindreårige i en kommune umiddelbart.

UDI er veldig bekymret for situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak og har det siste halvåret sett en forverring i barnas tilstand. Uroen i mottakene skyldes, ifølge UDI:



* Flere midlertidige tillatelser

At barna får midlertidig opphold i Norge til de skaffer ID-papirer, eller får beskjed om at de må ut når de fyller 18 år.

* Lang ventetid i mottakene.

* Smitteeffekt.

* Økt uro etter uttransportering.

* Flyttinger mellom mottak.

– Vi har fått flere rapporter og folk som jobber i mottak som sier at det er en alvorlig situasjon for mange barn. Vi har tatt dette på største alvor, og lovte tiltak. Nå kommer det første, sier Sandberg til VG.

Han varsler i tillegg at flere nye tiltak for å roe situasjonen i mottakene er på vei.

– Gjelder rundt 400 barn



Det er ikke snakk om å bosette de enslige mindreårige som bare har midlertidig opphold i Norge til de er 18 år og må ut.

Dette er enslige mindreårige som skal bli i Norge og har krav på beskyttelse, men som mangler ID-papirer. De får midlertidig opphold i ett år av gangen – helt til de klarer å skaffe disse ID-papirene. Da får de opphold.

Justisdepartementet sier at den umiddelbare bosettingen vil gjelde rundt 400 slike enslige mindreårige.



Ville først bosette etter ett år



I februar kunngjorde regjeringen at de vil bosette disse enslige mindreårige som venter på ID-papirer. Men at de først ville gjøre det etter et år. Arbeiderpartiet var ute og ba Per Sandberg rydde opp og bosette umiddelbart.

Regjeringen har sett på finansieringen av å bosette umiddelbart, og saken er vurdert i sammenheng med revidert nasjonalbudsjett. Sandberg sier de nå skal bosette asylbarn som sannsynligvis skal bli i Norge langt raskere.

– Disse vil med all sannsynlighet bli i Norge, og fremfor at de sitter i mottak i ekstra lang tid, vil vi bosette dem snarest mulig så de kan komme i gang med integreringen, ta seg utdanning og bli en aktiv del av samfunnet, sier Sandberg til VG.

Han understreker at det er uaktuelt å bosette de som skal ut når de fyller 18 år.

– Vi skal ha kontroll på innvandringen. Mindreårige som ikke har krav på beskyttelse skal ikke bosettes, og skal reise hjem når de blir 18 år, sier Sandberg.

BARE MIDLERTIDIG: Antallet enslige mindreårige som bare får midlertidig opphold i Norge har økt kraftig etter oktober i fjor, da regjeringen sammen med Ap og Sp fjernet noe som heter rimelighetsvilkåret. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Sandberg varsler også at det snart kommer flere tiltak for å få bukt med situasjonen i mottakene.

– Selv om regjeringen og jeg er for en streng asylpolitikk som holder kontroll med innvandringen, betyr det ikke at vi vil at barn på asylmottak skal lide, slik det ofte har blitt fremstilt som. De skal selvsagt få god behandling og den omsorgen de trenger, sier Sandberg.

– Det har vært viktig for oss å sikre trygghet og en god omsorg for disse barna. Dette er et stort og viktig tiltak som avhjelper situasjonen, sier statssekretær Fabian Stang (H).

Asylkamp på Ap-landsmøtet



Behandlingen av enslige mindreårige er en av de heftigste debattene på Ap-landsmøtet, som startet i går og pågår til søndag.

Der har flere sentrale fylkeslag nå samlet seg om et felles krav til Ap-ledelsen, på internflukt og midlertidige tillatelser for asylbarna.

