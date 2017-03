Per Sandberg varsler nye asyl-innstramninger

I 2013 hadde luften gått ut av ballongen og Per Sandberg (Frp) ble stående utenfor Frps regjeringseventyr. Nå i 2017 er han to statsråder i ett, og varsler nye innstramminger på asylfeltet.

– Da jeg gikk inn som statsråd var jeg selvsagt spent på det. Det var nok alle andre også spent på, sier Per Sandberg til VG.

I 2013 var han sliten. Han vurderte å trekke seg som nestleder og gjorde det klart at han ikke ville bli statsråd. Nå toger han gjennom to departement med to ulike PC-er, en til jobben som fiskeriminister og en annen til jobben som innvandrings- og integreringsminister. Sistnevnte jobb har han mens Sylvi Listhaug (Frp) er i mammapermisjon.

– Det gjenstår én ting

Nå varsler Sandberg at han helst vil fortsette som statsråd etter valget i høst også.

– Jeg følte for å bruke mer tid på familie, og det gjorde jeg. Men nå har jeg hatt mitt mest fantastiske år som politiker, sier Sandberg.

Det er spesielt én ting han har ugjort som gjør at han vil ha jobben i enda flere år. Det henger sammen med at regjeringen i forrige uke foreslo å avvikle pliktsystemet for torsketrålere, et forslag det ikke ble rent lite kritikk og rabalder av.



– Jeg har fremmet en av de største strukturendringer innenfor fiskeri nå sist fredag og har snart fått juling i en hel uke. Pliktsystemet er en av de store sakene som har lagt lokk på utviklingen i Nord-Norge, sier Sandberg.

– Men det gjenstår én ting, nemlig Eidesen-utvalget for fiskekvoter, som er en enda større sak. Den er på høring frem til 28. april, og den greier jeg ikke å ferdigstille i løpet av 2017. Derfor må jeg gå på noen år til som fiskeriminister, for å få det på plass, sier Sandberg.

FORNØYD: Per Sandberg sier han har hatt sitt beste år som politiker som fiskeriminister. Her besøker han et fiskefordelingsanlegg som bruker norsk laks i utkanten av Irans hovedstad Teheran i september 2016. Foto: Harald Henden , VG

– Sylvi bløffet meg litt

Da Frp skulle inn i regjering fryktet Sandberg for arbeidsmengden som statsråd og at belastningen på familien ville bli for stor.

– Luften hadde gått litt ut av meg. Jeg følte for å bruke mer tid på familie, og det gjorde jeg, sier Sandberg i dag.



I 2014 tok han fire uker sammenhengende ferie, og mener han aldri før hadde greid å ta mer enn en hel uke. I 2015 hadde han også planlagt tre uker med familien på Barbados i julen, men så ble han fiskeriminister.

Arbeidsmengden har ikke blitt mindre ved at han steppet inn for Listhaug.

– Jeg har hatt god dialog med Sylvi. Hun bløffet meg litt, hehe, for hun sa det ikke var så voldsomt til portefølje og det meste var kvittert ut, men ja, det var litt allikevel, sier Sandberg og ler.



LISTHAUG-VIKAR: Per Sandberg er nå settestatsråd for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som er ute i permisjon Foto: Patrick Da Silva Sæther , VG

Og hva slags innvandringsminister vil han være? Han varsler endringer på familiegjenforening og enslige mindreårige.



Familiegjenforening



Regjeringen fikk ikke med seg flertallet i Stortinget på alle forslagene for å stramme inn på familiegjenforening i fjor. Nå vil Per Sandberg ha en ny runde, selv om ingen av partiene som stemte imot den gangen ser ut til å ha snudd.

– Det kan vi ikke gi oss på, for det er den nye utfordringen nå, sier Sandberg.

– Der har vi mye å gå på enda, Stortinget har sagt nei i første runde, også må vi ta en ny runde på det, understreker han.

Da han tok over som innvandrings- og integreringsminister, fikk Per Sandberg også en mottakskrise i fanget.

For UDI melder om en forverring i tilstanden til de enslige mindreårige på norske mottak det siste halvåret, med økt uro og usikkerhet.

– Det er alvorlig, sier Per Sandberg om situasjonen.

– Listhaug er nok roligere

Mandag hadde han en rundebordskonferanse med organisasjoner som jobber med enslige mindreårige. Han vil ikke liberalisere og gjøre det enklere for enslige mindreårige å få opphold, eller myke opp på midlertidige tillatelser, men sier regjeringen vil satse på å gjøre det bedre for ungdommene mens de er her.

– Jeg er rimelig sikker på at vi må gjøre noen endringer, men jeg må ha litt mer påfyll av departementet, UDI, UNE og alle disse frivillige som jobber opp mot dette, sier Sandberg.



– Hva er forskjellen på deg og Sylvi?

– Hun er nok roligere enn meg, men mødre er jo det, og de er mer balanserte. Men egentlig er vi veldig like Sylvi og jeg. Da jeg ansatte Sylvi i stortingsgruppen i 2001, var ikke det problemfritt, for hun var jo en fremadstormende ung jente og det var ikke alle som likte at unge jenter skulle få posisjon. Jeg har fulgt Sylvi og sett utviklingen, hun er knakende dyktig, sier Sandberg.

Det til tross for det rabalderet det har vært rundt henne siden hun ble innvandrings- og integreringsminister.

– Både jeg og Sylvi kan å stå i storm, det kan Fremskrittspartiet. Er det noe vi er snekret sammen til, er det å stå i storm, sier Sandberg.

