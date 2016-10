Per Sandberg til angrep på burka

TEHERAN (VG) Fra Teherans gater går Frp-nestleder Per Sandberg til frontalangrep på burkabruken i Iran – og Norge.

– Jeg synes ikke dette er greit, hverken her i Iran eller hjemme i Norge, sier Sandberg til VG.

Vi går gatelangs i sentrum av Irans hovedstad. Rund oss går kvinner tildekket, de fleste med burkaer – noen med nikab. Også alle kvinnelige gjester fra utlandet må gå med tildekket hår hele tiden når de er i det offentlige rom, ute og inne.

– Vi må respektere kulturen til land vi kommer til. Her går de ikke i slips, og det setter jeg pris på å slippe. Men å se unge jenter her, som er pålagt ved lov å gå så tildekket og som passes på av moralpoliti døgnet rundt, det et er direkte kvinneundertrykkende, sier Sandberg.

– Tvang mot kvinnene



Han er her med en stor delegasjon for å åpne dørene for fiskerelaterte selskaper, som nå får drive med business med Iran. Mange av sanksjonene mot landet er opphevet etter atomavtalen ble inngått i fjor.

Sandberg sier den situasjonen iranske kvinner er i, bør få folk hjemme til å tenke seg om.

– Her brukes tvang mot kvinnene. Det synes jeg de bør tenke på hjemme, når de kjemper for at kvinner i Norge skal ha rett til å bruke burka og nikab. De burde i stedet i solidaritet tenke på søstrene sine her nede, som påtvinges å gå kledd slik mot sin vilje.

SHOPPING-SANDBERG: Fiskeriminister Per Sandberg ville kjøpe et belte på markedet, men da han hørte at de kostet 2,5 euro endte han med fire. Han forsøkte å prute, men det gikk ikke. Da han skulle betale bladde han opp en 50-euroseddel. Det hadde selgeren knapt sett før: Statsråden måtte leende låne iranske rial og gikk fornøyd avgårde med fire nye belter. Foto: Harald Henden , VG

– De presser grensene



Han har registrert at det skjer en viss utvikling, spesielt blant unge kvinner i Teheran.

– Sjalet trekkes lenger bak på hodet og kjolene er noe kortere; de presser grensene. Og i dag har jeg sett flere av dem røyke. Det er ikke å anbefale, men heldigvis slår ikke moralpolitiet ned på den friheten.

Vi går i basarene, hvor det er yrende folkeliv, med herlige dufter av krydder, blandet med eksos. Og all verdens varer.

– Det er ikke så lenge siden innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sa at dere ikke gikk for forbud mot burka og nikab i skolene?

– Sylvi vil ha forbud, det skal jeg love deg, sier han med klar hentydning til at hun har ment det hele tiden, men at press fra Høyre gjorde at hun uttalte seg slik hun gjorde.

Skryter av iranske kvinner



Han sier det er mange forhold knyttet til menneskerettigheter i Iran som er alvorlig, men at det er noe som utenriksminister Børge Brende håndterer bedre.

– Han har sagt klart fra når det gjelder brudd på menneskerettighetene i Iran. Jeg tar opp dette med kvinneundertrykkingen klestvangen utgjør, fordi det er relevant for diskusjonen hjemme.

TURIST: Fiskeriminister og Frp-nestleder Per Sandberg var også innom Shia-moskeen Imamzadeh Saleh, som er en av de hellige moskeene som det valfartes til i Iran. – Den var flott, sier han imponert. Foto: Harald Henden , VG

Sandberg sier han har tatt opp de iranske kvinnene som en uutnyttet ressurs i de politiske samtalene han har hatt med ministre i Iran.

– Det iranske folk er høyt utdannet og det er spesielt kvinnene som skiller seg ut. 65 prosent av studentene ved universitetene er kvinner. Dette er en ressurs de må utnytte, ikke hindre.

Avviser



Rådgiver ved Den Iranske ambassaden i Oslo, Mehdi Sousani, tviler på at Sandberg er riktig sitert. Han viser til at Sandberg i forrige uke besøkte i Teheran, hvor han ledet en delegasjon på nesten hundre forretningsfolk.

– Det har gitt en mulighet for å utvide handelen og samarbeidet mellom de to landene, og samtidig bli kjent med kvinners status og deres effektive deltakelse i utviklingen av landet vårt. Derfor tviler vi på gjengivelsen av det Sandberg siteres på, fremholder han i en mail til VG.

