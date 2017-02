Mazyar Keshvari: Høy innvandring sammen med høye velferdsordninger er ikke mulig

Oslo Frps nyvalgte leder Mazyar Keshvari (35) mener det er et paradoks at flere innvandrere ikke stemmer på dem.

Lørdag holdt Oslo Frp årsmøte, der Mazyar Keshvari ble valgt til ny leder.

Den nyvalgte lederen sier han vil bidra til å være et alternativ til det han betegner som et rødgrønt kaos fra Oslo bystyre, og nevner søppelkaoset og unødige klimatiltak.

Han mener Oslo Frp skal fungere som en forlengelse av regjeringspartiet Frp, som ifølge Keshvari bidrar til reduserte skatter og avgifter, men viktigst av alt innvandringspolitikk.

– Mange ønsker ikke å integrere seg

– Innen relativt få år vil vi få 180.000 flere innbyggere i Oslo, kun 11.000 av de er etniske nordmenn.

– Hvorfor er det et problem?

– Alt av tilgjengelig objektiv statistikk, forskning og senest Brochmann 2 rapporten viser at høy innvandring sammen med høye velferdsordninger ikke er mulig.

– Du er jo selv innvandrer, og virker å ha klart deg bra, hvorfor er du så negativ til innvandrere?

– Jeg er ikke negativ innvandrere, men påpeker det åpenbare som alle kan se basert på kunnskap, ikke føleri og anekdoter. Innvandrere, spesielt ikke-vestlige kommer dårligst ut på alle målbare barometre, og det skyldes feilslått system som premierer passive mottagere av velferdsordninger. Realiteten er også at mange ikke ønsker å integrere seg, sier Keshvari og legger til.

– Hvis man ikke får det til i Norge tviler jeg på at man får det til noe annet sted.

– Nå sitter jo du med en del makt, og kan bidra til å endre denne motivasjonen?

– Det viktigste er å gjøre noe med hovedårsaken og det er å redusere innvandringen, sier Keshvari og viser til Brochmann-rapporten som sier at vi aldri har hatt lavere asylankomst til Norge.

Keshvari, som er Frps innvandringspolitiske talsmann på Stortinget, ble født i Teheran i Iran i 1981. Han kom til Norge som flyktning i 1986.

– Et paradoks

Han mener Oslos innvandrere kan forvente den samme politikken som resten av byens innbyggere, et parti som står på for enkeltindividers rettigheter.

– Jeg mener det er et paradoks at flere innvandrere ikke stemmer på oss, de har tross alt flyktet fra land med en kollektivistisk og religiøst basert politikk hvor de ikke har hatt individuelle muligheter.

– Du har tidligere fremmet forslag for å stoppe all asylinnvandring, og du synes det er rart at flere innvandrer ikke stemmer på ditt parti?

– Ja, med vår politikk ville vi kunnet hjulpet mange flere medmennesker i nød, ikke færre. Det er på høy tid å endre asylsystemet som var tiltenkt enkeltmennesker som trengte beskyttelse, ikke massemigrasjon, sier han og viser sin støtte til EUs tiltak med mottak i nærområdene.

Vil avlytte trossamfunn

Oslo Frp vedtok enstemmig, etter forslag fra Oslo FpU, at Norge må utføre en offentlig gransking av alle radikale og ekstreme trossamfunn.

«TILFØRER PARTIET NY VITALITET»: Carl I. Hagen (midten) mener Mazyar Keshvari (t.v.) vil tilføre Oslo Frp en ny vitalitet. Her fra fylkesårsmøtet i Oslo FrP i 2014. Daværende landbruksminister Sylvi Listhaug til høyre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dette var et forslag partiveteran Carl I. Hagen (72) gladelig stemte for.

– Faren ved radikalisering ved at ekstreme islamister rekrutterer til terrororganisasjoner er stor.

– Hvordan skal en slik offentlig gransking foregå?

– Det kan gjøres ved avlytting for eksempel, ved mistanke om for eksempel verving.

– Overvåkning altså?

– Du kan godt bruke det uttrykket. Vi skal passe på at vi ikke har miljøer som driver på bak lukkede dører, og at de ikke driver med ekstremistisk rekruttering, sier Hagen.

Før jul ble det klart at Frps Aina Stenersen trakk seg som 4.-kandidat til Oslo Frps stortingsliste. Dermed seilte Carl I. Hagen (72) opp, og tok Stenersens plass, og åpner for et comeback på Stortinget.

Hagen støtter utnevnelsen av Keshvari, og mener hans viktigste kvaliteter er at han kan Oslo godt og mestrer innvandring og integreringspolitikk i Oslo og på landsbasis godt.

– Mazyar er selv innvandrer og kan svare med samme mynt. Mot meg brukes innvandringskortet.

– På hvilken måte hjelper det at Keshvari er innvandrer?

– Han legitimerer at han kan bruke ytringsfrihet og religionsfrihet selv om han er innvandrer sier Hagen og legger til.

– Også er han veldig god i debatter.

Hagen trekker også frem det faktum at Keshvari er heltidspolitiker som en styrke.

– I motsetning til Aina Stenersen jobber Mazyar som politiker på heltid, det gjør at han stiller enda sterkere til å snakke Oslo Frps sak på Stortinget, sier Hagen.