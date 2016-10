Listhaug: – Jeg ønsker førsteplassen

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) varsler kamp om førsteplassen på Møre og Romsdal Frps stortingsliste.

SLÅSS FOR PLASSEN: Landbruksminister Jon Georg Dale går til kamp for sikker plass på Stortinget. Foto: Jan Petter Lynau, , VG

– Jeg har i dag sagt at jeg går for førsteplassen, sa Listhaug til Sunnmørsposten mandag formiddag.

Overfor VG utdyper Frp-statsråden:

– Jeg er motivert for å stå på for partiet fremover. Det forutsetter sikker stortingsplass. Første plassen er naturlig nok det sikreste mandatet.

Vraket Frp-statsrådene



Den klare beskjeden kommer uken etter at nominasjonskomitéen i Møre og Romsdal Frp valgte å vrake både innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og landbruksminister Jon Georg Dale som listetopper.

I stedet innstilte de fylkespartileder Frank Sve til førsteplassen.

Men under et felles besøk til kommunene Ulstein og Herøy mandag kunngjør

VIL PÅ TINGET: Sylvi iListhaug på vei ut fra møtet hvor hun og ministerkollega Jon Georg Dale lanserte seg som listetopper for Frp i Møre og Romsdal. Foto: KRISTIN BRANDSAL BARANE, Nærnett i Volda

Frp-statsrådene at de ønsker henholdsvis første- og andreplassen på stortingslisten.

– Jeg vil gjerne bidra for Frp på Stortinget i mange år framover, slik målingene er nå ligger andre mandatet an til å være kampmandat, sier Dale.

– Opp til lokallagene



På spørsmål om hvorfor de ikke velger å følge det nominasjonskomiteen har lagt opp til svarer de to følgende:

– Nå er det opp til lokallagene å spille inn hvordan listen skal se ut. Da er det naturlig for meg å signalisere at jeg ønsker førsteplassen, sier Listhaug, og sier at Møre og Romsdal Frp har et luksusproblem med mange gode kandidater.

– I Frp er vi for konkurranse, også når det gjelder oss selv. Vi vil alle bidra for å gjøre et best mulig valg for Møre og Romsdal Frp. At mange vil bidra til det gir oss et godt utgangspunkt, sier Dale

FIKK TOPPEN: Mangeårig fylkesleder for Frp i Møre og Romsdal, Frank Sve (48) ble overraskende nominert på topp i fylket. Foto: Rolf Jarle Ødegaard, , VG

Risikerer å bare få én representant



I forrige uke viste en VG-måling at ingen av de to Frp-statsrådene ville få plass på Stortinget dersom nominasjonskomiteens anbefaling ble fulgt.

Årsaken er at Frp har så svak oppslutning på meningsmålingene i fylket at partiet risikerer å få inn bare én representant på Stortinget etter valget.

At den mangeårige lederen for Frps fylkesparti, Frank Sve, ble nominert på topp, kom overraskende på mange i partiet:

Planen da nominasjonskomiteen samlet seg til møte, var å sende ut en liste uten et navn på toppen, etter at Harald Tom Nesvik overraskende trakk. Men under møtet skjedde det noe, bekreftet leder av nominasjonskomiteen Stig Rune Andreassen overfor VG i forrige uke.

– Under møtet ble en enstemmig komité enig om at vi ønsket å sende ut en liste med forhåndsnominerte kandidater og at vi ville foreslå Sve på førsteplassen, sa Andreassen.