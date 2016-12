Kontroversiell suksessordfører aktuell som ny statsråd

Etter det NTB erfarer er Os i Hordalands mangeårige ordfører Terje Søviknes (Frp) aktuell som ny olje- og energiminister i Solberg-regjeringen.

Søviknes, som er inne i sin femte periode som ordfører i Os kommune etter et brakvalg i 2015, erstatter i så fall Tord Lien (Frp) som olje- og energiminister. Søviknes ønsker ikke å kommentere dette.

Fakta om Terje Søviknes * Født 28. februar 1969. * Utdannet akvaingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har dessuten studerte økonomi ved Norges Handelshøyskole. * Arbeidet deltid hos Byggmester Nydal 1985-1988 og Drange Båtverksted 1988-1995, og som selvstendig næringsdrivende fisker 1994-1999. * Vararepresentant på Stortinget for Frp fra Hordaland 1997-2001. * Medlem FrPs sentralstyre 1995-1999 og fra 2013. 2. nestformann i Frp 1999-2001 * Ordfører i Os siden 1999. * Trakk seg fra alle rikspolitiske verv i 2001 etter at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom. (Kilde: Stortinget, Os kommune, NTB)

– Jeg har aldri kommentarer til noen form for spekulasjoner, sier han til NTB.

Bergens Tidene skriver at avisen har fått bekreftet at Søviknes blir olje og energiminister.

47-åringen fra Os har siden 2013 vært fast medlem i Frps sentralstyre, da han for første gang gjorde comeback i rikspolitikken siden han ble tvunget til å trekke seg fra alle rikspolitiske verv i 2001. Da ble det kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente etter et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

Den gang, i 2013, uttalte osingen at han følte ringen var sluttet, og at skandalen endelig så ut til å være et tilbakelagt kapittel.

– Det er en ydmyk 45-årig osing som står her i dag. For min del betyr dette på mange måter at ringen er sluttet. Jeg er utrolig glad i dere og partiet. Tusen takk for mye omtanke gjennom mange år, sa Søviknes den gang.

Søviknes var også involvert i en annen kontrovers, da han i 2004 stemte for en bompengefinansiert vei, og dermed brøt med Frps partiprogram.

Søviknes var også angivelig en het kandidat til en statsrådspost da Solberg stokket om i regjeringen i fjor. Han har siden 2005 også vært leder for Frps kommunalpolitiske utvalg.

Tidligere Austevoll-ordfører og nå stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad (36) mener at Søviknes er en av de beste politikerne Norge har.

– Jeg kjenner denne saken bare gjennom nyhetene, men dette ser ut som at FrP topper laget nasjonalt foran den viktige valgkampen. Det er et tap for Os kommune, men bra for FrP nasjonalt.

– Hva er hans styrke?

– Han er en usedvanlig god strateg. Han tar ting raskt, han er god til å legge ting fram og få folk med seg.

– Hvilket departement mener du han vil ta?

– Det har vært spekulasjoner om Olje og industri, og som vestlending håper jeg at det blir det. Men han er en allrounder som også kan ta justis, sier Njåstad, som i dag sitter som leder for kommunalkomiteen på stortinget.