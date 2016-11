Kilder til VG: Frp sier nei til Venstre-tilbud om billigere bensin

Venstre-leder Trine Skei Grande tilbød lørdag kveld Frp-leder Siv Jensen å droppe deler av økningen i bensinavgiften. Men Frp lar seg ikke friste.

I bytte mot lavere bensinavgift har Grande foreslått å øke dieselavgiften utover 35 øre, som er det regjeringen har foreslått i sin mye omtalte bilpakke.

Det bekrefter flere kilder overfor VG.

Ifølge kildene er Venstres mål å legge på så mye i avgifter på diesel at økningen når «den magiske grensen på 1 krone». Skulle Venstre oppnå dette i forhandlingene mener partiet at de vil skape et helt nytt marked for det mer klimavennlige alternativet biodiesel, fordi biodiesel da blir lønnsomt sammenlignet med vanlig diesel.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Intern irritasjon



Regjeringen la frem sitt forslag til endring i drivstoffavgift, den såkalte bilpakken, allerede 30. september, og nekter å forhandle om den.

Venstre kan på sin side ikke godta pakken, og dermed har forhandlingene gått i vranglås.

Kommentar: Det borgerlige samarbeidet kan være historie

Selv om Høyre og Frp utad står sammen om å stille ultimatum på bilpakken, er det internt i Høyre og regjeringsapparatet irritasjon over at Frp ikke er villige til å diskutere noen andre løsninger og mulige endringer i bilpakken - heller ikke muligheten for å gjøre bensinavgiften billigere enn hva regjeringen har foreslått.

Samtidig er irritasjonen stor både hos Høyre og Frp over det de oppfatter som urealistiske og urimelige krav fra Venstre. Blant annet skal Venstres ambisjoner for biodrivstoff inn mot 2030 bli ansett som «uoppnåelige», i tillegg til klimapakken partiet la på bordet lørdag og som DN har omtalt.

Forhandler på overtid



I tillegg til forslagene om avgifter, har Venstre-lederen på nytt forlangt at Frp og Høyre må forhandle også om kompensasjonen de foreslår for bilistene. I ultimatum-pakken fra regjeringen foreslår Høyre og Frp at bilistene skal få hele 950 millioner kroner i reduserte bompenger, økt pendlerfradrag og lavere årsavgift. Denne pakken mener Venstre er et klart brudd på løftet om et grønt skatteskifte.

Mandag kveld møtes de fire partilederne for Høyre, Frp, KrF og Venstre i den offisielle boligen til statsminister Erna Solberg, bak Slottet i Oslo, for å forhandle videre.

Budsjettforhandlerne i Stortinget har nå gitt deg selv en ny frist fram til torsdag ettermiddag:

Innen klokken 18 torsdag må hovedtallene i statsbudsjettet, altså rammene for hvert enkelt departement, være lagt inn komiteens interne systemer, for at budsjettprosessen skal gå som planlagt i Stortinget.

Finansdebatten, som legger rammene for statsbudsjettet, er allerede utsatt en gang, til mandag 5.desember.