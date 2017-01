Justisministeren: Vil vurdere å boikotte Nord-Norges største avis

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) åpner for å boikotte Nord-Norges store regionavis Nordlys i valgkampen.

Amundsen sier at dette kommer til å bli tema i valgkamputvalget i fylkespartiet:

– Vi må vurdere om vi i det hele tatt skal forholde oss til den avisen, sier han til VG.

Utspillet kommet etter en voldsom diskusjon på Facebook i sene timer lørdag kveld og natt til søndag, etter at Nordlys fortalte at Frp ikke lenger kunne garantere at det ble noe av planene for ny innfartsåre til Tromsø, som var lovet i denne perioden.

Ikke mindre enn tre statsråder fra Fremskrittspartiet var involvert med krasse innlegg og røff språkbruk.

«Venstrevridd»

Amundsen sier til VG at han reagerer sterkt på måten Nordlys over tid har behandlet Troms Frp på, både politisk og når det gjelder strid innad i partiet.

Han reagerer også spesielt på dekningen avisen hadde av fylkesårsmøtet, og særlig måten de omtalte saken om en ny hovedinnfartsåre til Tromsø.

– Her får de til svar at statssekretæren ikke kan avsløre detaljer i nasjonal transportplan, og så får de dette til å fremstå som at det er skrinlagt, og får posisjonen til å reagere på dette grunnlaget.

– Noen reagerer på at du går ut – du er justisminister, og dette er ikke ditt felt?

– Det er mitt fylke. Jeg er førstekandidat for Troms, sier Amundsen til VG.

SKARPT SPRÅK: Slik startet debatten i sene nattetimer lørdag. Skjermdump Facebook

Amundsen mener mange aviser kan fremstå som venstrevridd, men at situasjonen er helt spesiell i Nordlys:

– Slik har det vært i en årrekke, vi har hatt store utfordringer med den avisen. Hadde dette vært en enkeltstående hendelse, hadde jeg kanskje ikke reagert. Men dette har pågått over tid, i alle fall siden jeg kom inn i det i 2005. Gang på gang opplever vi skjev formidling i saker som gjelder Frp.

– Noen reagerer på at du kaller Nordlys for Pravda – som var partiorganet for det gamle kommunistregimet i Sovjetunionen?

– Å kalle Nordlys for Pravda har jeg gjort i mange år, det har vært en slags morsomhet som handler om at det er organ for Arbeiderpartiet. Det var det jo også, og vi skulle jo tro at forholdene skulle bli bedre uten partibindingen, men det ser ikke slik ut.

«Direkte pinlig»

Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, sier til VG søndag:

BOIKOTTES? Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nodlys. Foto: Nordlys

– Dette er et tragisk skue, dette er en krig Frp prøver å føre mot de redaktørstyrte mediene. Justisministeren i Norge opptrer som en pøbel på sosiale medier en sen lørdags kveld, med sjikane og mobbing av en hel avisredaksjon som stiller spørsmål om partiet har til hensikt å innfri løfter til velgerne, sier politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

Han mener det er høyst dagligdags avisatferd å spørre politikere om et veiprosjekt kommer eller ikke – dette dreide seg om regjeringens løfte om bompengefri ny innfartsåre til Tromsø i nasjonal transportplan.

– Det er alle i Tromsø opptatt av. Men det nevnes ikke med et ord i FrPs innlegg, og når vi spør, kan de ikke garantere det. Dette skriver vi. Det gjør ordføreren i Tromsø bestyrtet, og hun rykker ut i vår avis. At justisministeren sent på en lørdagsnatt skal gå ut på Facebook og kalle dette fake news – falske nyheter, er høyst oppsiktsvekkende. Ikke bare én, men fem ganger kaller han oss Pravda, som var et organ for et totalitært regime. Det er direkte pinlig, det er absurd at maktmennesker setter den slags merkelappet på frie uavhengige media. Men dypest sett er det et uttrykk for FrPs strategi, at de vil gå utenom frie media, sier Fjellheim.

– Paradoks av de sjeldne

Sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys sier om boikottrusselen:

– Det er interessant at han trekker paralleller til Pravda, og i neste øyeblikk skal boikotte en redaksjon han ikke liker. Dette er et paradoks av de sjeldne. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende. Jeg lurer på hvordan statsminister Erna Solberg reagerer på denne atferden fra en av sine statsråder, sier han.

Det hele startet med at statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet la ut en link til an Nordlys-artikkel på sin Facebook-side ved 23-tiden lørdag, hvor Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) gikk ut mot FRPs manglende prioritering av veiplanene. Karlsen skriver:

«Herregud, Nordlys?! Seriøst?! Har dere ikke det minste fnugg av yrkesstolthet? At jeg selvfølgelig ikke kan lekke noe om kommende Nasjonal Transportplan, betyr jo ikke at det er kroken på døren for E8. Dette er "fake news", Skjalg Fjellheim, og det er flaut å se at dere ikke har noen som helst forståelse for prosess ...»

Nordlys’ politiske redaktør Skjalg Fjellheim forsvarer seg med at de ikke har skrevet at veiprosjektet er skrinlagt, og at det var naturlig å la ordføreren komme til orde.

«Legg deg nå ikke på den Trump-retorikken, det er du for klok til», skriver Fjellheim.»

Statssekretæren svarer:

«Jeg er på grensen til stum, Skjalg. Trump-retorikk?! Dere klarer altså først å lage en sak om at jeg angivelig har sagt at det er "en veldig stor utfordring med E8", som er vrøvl fra dere, og som dere må endre etter at jeg tok kontakt med dere. Og så leverer dere nok en "click bait", hvor dere spiller ut Røymo, som er helt uskyldig i saken, men blir brukt for å lage en sensasjonssak. Jeg er nesten stum, for jeg har aldri opplevd noe mer uredelig fra media i mine år som politiker, enn det dere har servert i dag.»

Fjellheim svarer: «Men fake news fra ende til annen, Tom Cato? Mener du dette, eller spøker du meg?».

Så kommer justisminister Per Willy Amundsen på banen:

«Nordlys og Skjalg Fjellheim vil ikke forstå, Tom Cato. Min erfaring er at selvinnsikten er ikke-eksisterende i Pravda.»

Frp-Statsråd nummer to, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kommer så inn i diskusjonen:

«Tiltres. Nyhetsartikler bør ha mer faktasubstans enn debattinnlegg i "det politiske ordskiftet".»

Også fiskeriminister Per Sandberg var oppe og våken og fulgte med på Facebook denne natten:

«Ikke overrasket, blir hverken stum eller "sjokkert", når Fjellheims kort er Trump, ja