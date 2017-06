Høyre avviser Frps asylplan

Bent Høie (H) sier dagens virkemidler for å kontrollere asylinnvandring er gode nok som de er. Det mener ikke Frp.

Fredag listet partileder i Frp, Siv Jensen, opp fem tiltak som hun mener vil bidra til at Norge blir et tryggere land.

Partiet ønsker å stanse asylinnvandring til Norge ved blant annet å opprette asylmottak i utlandet, ha permanent grensekontroll og økt overvåkning.

Frps liste skaper imidlertid reaksjoner blant politikerne.

Nestleder i Høyre, Bent Høie, sier til VG at de eksisterende reglene for innvandring og asyl i Norge er gode nok etter innstramningene som allerede er gjennomført.

– Vi har sammen med Frp håndtert en svært krevende flyktningsituasjon, hvor vi gjennomførte en lang rekke innstramminger i innvandringspolitikken. Vi er opptatt av å tilpasse virkemidlene til den situasjonen Norge er i, og vi opplever at de virkemidlene vi nå har, er langt på vei tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig innvandring til Norge, sier han.

Høie sier at det allerede er en midlertidig grensekontroll i Norge som nylig ble forlenget med seks nye måneder.

– Det mener vi er tilstrekkelig på nåværende tidspunkt.

– Vi har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse mot forfølgelse. Vi støtter derfor ikke full stans av asylinnvandring, men vi jobber for å intensivere tvangsreturarbeidet.

Ap: – Useriøst

Aps innvandringspolitiske talsmann, Stein Erik Lauvås, sier Frp-forslaget er fullstendig useriøst.

– Nå har jeg ikke hørt på pressekonferansen, men å stoppe asylinnvandringen til Norge, er fullstendig useriøst, sier han.

Lauvås mener at det er typisk at Frp, etter å ha sittet fire år i regjering, plutselig slår til med dette nå, like før valgkampen.

– Vi ser at ankomstene til Norge har stupt betraktelig. Vel har vi strammet inn, men hovedårsaken til at det kommer så få til Norge, er at vi ligger sist på ruten og at grensene er stengt, sier han.

– Vi forholder oss til internasjonale konvensjoner og regler, og mener at vi skal delta veldig sterkt og offensivt med EU på dette området.

Sp: – Patetisk



Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni kritiserer også Frp for at det legger frem tiltakene nå, like før valgkampen.

– Det er helt patetisk. De har vært handlingslammet i fire år, også kommer de nå inn i valgkampen og sier at de vil ha disse endringene.

Hun hevder Frp tidligere har stemt ned forslag om permanent grensekontroll.

– Vi har fremmet forslag om permanent grensekontroll og det ble nedstemt av Frp i salen tidligere, sier hun.

Greni sier at Senterpartiet støtter flere av tiltakene, blant annet asylmottak i utlandet og strengere grensekontroll. Men hun reagerer på at Frp ikke har tatt initiativ til å gjøre noe med det tidligere.

– Vi har tatt et initiativ til å vurdere en omlegging av Europas innvandringspolitikk og asylmottak i utlandet, innenfor våre internasjonale forpliktelser. Men da svarte Anders Anundsen (Frp), som da var justisminister, at departementet ikke hadde kapasitet til å vurdere det.

– Det vitner om manglende interesse for å få det vurdert, mener Greni.