Hagen kan gjøre comeback på Stortinget

Aina Stenersen (33) trakk seg som kandidat til 4. plassen på Oslo Frps stortingsliste. Dermed kan Carl I. Hagen (72) gjøre comeback på Stortinget neste år.

– Jeg har vært gjennom en veldig lang tankeprosess fram mot dette nominasjonsmøtet. Jeg har bestemt meg for å satse på bystyret og kommunevalget i 2019. Derfor vil jeg ikke stå på stortingslisten til Oslo Frp, sa Aina Stenersen på nominasjonsmøtet i kveld.

Hun var innstilt på 4. plass, men var kjent med at hun ville bli utfordret av Frp-veteran Carl I. Hagen.

72-åringen sa at han nå er motivert til å vende tilbake til rikspolitikken.

– Jeg må være ærlig og si at motivasjonen ikke var helt på topp. Men for ni dager siden ringte Siv og bilpakken besto, at vi endelig satte foten ned for KrF og satte Frps politikk i førersetet, sa Hagen.

Visste ikke at Stenersen ville trekke seg



Hagen visste ikke at Stenersen kom til å trekke seg før det skjedde. Han ble svært glad og rørt over gesten fra sin kollega i Oslo bystyre.

– Nei, jeg visste ingenting på forhånd, sa Hagen da det hadde blitt klart at han skal stå på 4. plass på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år.

Aina Stenersen vil ikke si hvem eller hvor mange som visste at hun ville trekke seg:

– Ingen kommentar, sa 33-åringen.

Siv fortsatt Frp-dronning



Partileder Siv Jensen er fortsatt den uomstridte dronningen i Fremskrittspartiet. Hun ble i kveld enstemmig valgt til å stå på 1. plass på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år.

2. plassen gikk til Christian Tybring-Gjedde, mens Mazyar Keshvari tok 3. plassen. Frp har bare to plasser på Stortinget denne perioden, men håper å få inn tre etter valget og samtidig beholde regjeringsmakten.

TAKKET FOR TILLITEN: Carl I. Hagen på talerstolen under nominasjonsmøtet. Foto: Gøran Bohlin , VG

Dermed er det mulig å komme inn på Stortinget fra 4. plassen på listen. Hvis Siv Jensen fortsetter i regjering og Frp gjør et bedre valg i Oslo enn sist, kan Carl I. Hagen få stortingsplass.

Hagen vurderte å melde seg ut av Frp



Carl I. Hagen ga seg på Stortinget i 2009. Da hadde han vært stortingsrepresentant i 31 år og Frp-leder i 28. Hagen ga seg imidlertid ikke helt med politikk og har siden 2011 sittet i bystyret i Oslo.

Det har til tider vært et svært anstrengt forhold mellom Hagen og den nåværende partiledelsen. I 2012 var han så forbannet på Siv Jensen og resten av Frp-ledelsen at han vurderte å melde seg ut av partiet.